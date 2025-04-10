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США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, заявил Пушков - РИА Новости, 10.04.2025
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03:15 10.04.2025 (обновлено: 10:51 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ssha-2010365383.html
США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, заявил Пушков
США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, заявил Пушков - РИА Новости, 10.04.2025
США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, заявил Пушков
США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, оставив Киев на произвол судьбы, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:15:00+03:00
2025-04-10T10:51:00+03:00
в мире
сша
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киев
алексей пушков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, оставив Киев на произвол судьбы, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова американского журналиста Такера Карлсона о проигрыше Вашингтона в войне с Москвой и разрушении Украины. Ранее Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы, одновременно с этим уничтожив Украину. По его словам, Украину заселят выходцы из третьего мира и никого это не волнует. "Такер Карсон подводит итоги - как всегда, широкими мазками. Проблема в том, что между осознанием просчета, которое... перерастает в осознание провала, проходит долгие годы", - написал Пушков. Он отметил, что в случае с войной во Вьетнаме "осознание провала" в США длилось 5-6 лет, после оккупации Ирака - 5-6 лет, а в Афганистане "война была проиграна к 2015-2016 годам, но США вели ее еще четыре года, прежде чем дали оттуда деру". "Президент США Дональд Трамп, похоже, хочет вылезти из Украины раньше. Он считает, что потрачено уже достаточно. Но преобладает желание не просто уйти, сыграв роль миротворца. Тогда как, возможно, из украинского кризиса США лучше просто уйти, оставив Киев на произвол судьбы, раз там не хотят реалистичного урегулирования. И дать европейцам расхлебывать все самим. И посмотреть на последствия такого шага", - считает сенатор. "Иногда в политике самый простой шаг и есть самый продуктивный", - заключил он.
https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html
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в мире, сша, украина, киев, алексей пушков, такер карлсон
В мире, США, Украина, Киев, Алексей Пушков, Такер Карлсон
США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, заявил Пушков

Сенатор Пушков: США, возможно, лучше оставить Киев на произвол судьбы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, оставив Киев на произвол судьбы, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова американского журналиста Такера Карлсона о проигрыше Вашингтона в войне с Москвой и разрушении Украины.
Ранее Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы, одновременно с этим уничтожив Украину. По его словам, Украину заселят выходцы из третьего мира и никого это не волнует.
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"Такер Карсон подводит итоги - как всегда, широкими мазками. Проблема в том, что между осознанием просчета, которое... перерастает в осознание провала, проходит долгие годы", - написал Пушков.
Он отметил, что в случае с войной во Вьетнаме "осознание провала" в США длилось 5-6 лет, после оккупации Ирака - 5-6 лет, а в Афганистане "война была проиграна к 2015-2016 годам, но США вели ее еще четыре года, прежде чем дали оттуда деру".
"Президент США Дональд Трамп, похоже, хочет вылезти из Украины раньше. Он считает, что потрачено уже достаточно. Но преобладает желание не просто уйти, сыграв роль миротворца. Тогда как, возможно, из украинского кризиса США лучше просто уйти, оставив Киев на произвол судьбы, раз там не хотят реалистичного урегулирования. И дать европейцам расхлебывать все самим. И посмотреть на последствия такого шага", - считает сенатор.
"Иногда в политике самый простой шаг и есть самый продуктивный", - заключил он.
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