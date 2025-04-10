https://ria.ru/20250410/ssha-2010361079.html

США проиграли войну против России, заявил Карлсон

США проиграли войну против России, заявил Карлсон - РИА Новости, 10.04.2025

США проиграли войну против России, заявил Карлсон

США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T01:16:00+03:00

2025-04-10T01:16:00+03:00

2025-04-10T10:02:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

такер карлсон

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом."Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", — сказал он.По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной. "Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует", — добавил журналист.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы."Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?" — добавил Карлсон.Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что "многие американцы сражаются на Украине".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009928904.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html

https://ria.ru/20250326/kallas-2007581855.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, такер карлсон, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)