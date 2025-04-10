США проиграли войну против России, заявил Карлсон
Карлсон заявил, что США проиграли войну против РФ и уничтожили Украину
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом.
"Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", — сказал он.
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"Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует", — добавил журналист.
По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы.
"Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?" — добавил Карлсон.
Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что "многие американцы сражаются на Украине".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.