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США проиграли войну против России, заявил Карлсон - РИА Новости, 10.04.2025
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01:16 10.04.2025 (обновлено: 10:02 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ssha-2010361079.html
США проиграли войну против России, заявил Карлсон
США проиграли войну против России, заявил Карлсон - РИА Новости, 10.04.2025
США проиграли войну против России, заявил Карлсон
США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T01:16:00+03:00
2025-04-10T10:02:00+03:00
в мире
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такер карлсон
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом."Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", — сказал он.По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной. &quot;Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует&quot;, — добавил журналист.По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы."Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?" — добавил Карлсон.Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что "многие американцы сражаются на Украине".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009928904.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
https://ria.ru/20250326/kallas-2007581855.html
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в мире, украина, сша, россия, такер карлсон, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Россия, Такер Карлсон, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США проиграли войну против России, заявил Карлсон

Карлсон заявил, что США проиграли войну против РФ и уничтожили Украину

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США проиграли войну против России, которую вели американские военные, Госдепартамент и спецслужбы, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом.
"Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", — сказал он.
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По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной.
«

"Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует", — добавил журналист.

По его мнению, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон переоценил собственные силы.
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"Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?" — добавил Карлсон.
Ранее он заявлял, что США показали слабость в украинском конфликте, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что "многие американцы сражаются на Украине".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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В миреУкраинаСШАРоссияТакер КарлсонМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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