https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372659.html
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar - РИА Новости, 10.04.2025
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar
Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:28:00+03:00
2025-04-10T05:28:00+03:00
2025-04-10T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar противника примерно в 29 километрах от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar
Расчета РСЗО Ураган поразил район сосредоточения ВСУ, включая французскую Caesar