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Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 10.04.2025 (обновлено: 10:28 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372659.html
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar - РИА Новости, 10.04.2025
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar
Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:28:00+03:00
2025-04-10T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar противника примерно в 29 километрах от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar

Расчета РСЗО Ураган поразил район сосредоточения ВСУ, включая французскую Caesar

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
8 апреля, 15:13
Минобороны уточняет, что в ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar противника примерно в 29 километрах от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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