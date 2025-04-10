https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372659.html

Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar

Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar - РИА Новости, 10.04.2025

Российские артиллеристы поразили гаубицу Caesar

Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:28:00+03:00

2025-04-10T05:28:00+03:00

2025-04-10T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую гаубицу Caesar на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar противника примерно в 29 километрах от линии боевого соприкосновения. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность