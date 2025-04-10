https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372486.html

"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны

"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.04.2025

"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны

Высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" дают возможность атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:24:00+03:00

2025-04-10T05:24:00+03:00

2025-04-10T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" дают возможность атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения, сообщили в Минобороны России. Расчеты 220-миллиметровой реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийской бригады ВДВ работают в курском приграничье круглосуточно. "Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность атаковать тыловые районы противника, нарушая пути снабжения украинских националистов", - сказали в ведомстве. На этот раз расчет комплекса БПЛА вскрыл передвижение техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и уточнения данных разведки расчеты РСЗО нанесли удар по выявленным целям. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА. Они в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяли осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника. "Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника", - добавили в ведомстве. После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО "Ураган" оперативно меняют огневые позиции для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность