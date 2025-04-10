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"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372486.html
"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны
"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.04.2025
"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны
Высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" дают возможность атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:24:00+03:00
2025-04-10T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" дают возможность атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения, сообщили в Минобороны России. Расчеты 220-миллиметровой реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийской бригады ВДВ работают в курском приграничье круглосуточно. "Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность атаковать тыловые районы противника, нарушая пути снабжения украинских националистов", - сказали в ведомстве. На этот раз расчет комплекса БПЛА вскрыл передвижение техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и уточнения данных разведки расчеты РСЗО нанесли удар по выявленным целям. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА. Они в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяли осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника. "Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника", - добавили в ведомстве. После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО "Ураган" оперативно меняют огневые позиции для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
"Ураганы" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ, заявили в Минобороны

Минобороны: РСЗО "Ураган" позволяют атаковать тыловые районы ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
Боевая работа расчетов РСЗО Ураган в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" дают возможность атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения, сообщили в Минобороны России.
Расчеты 220-миллиметровой реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийской бригады ВДВ работают в курском приграничье круглосуточно. "Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность атаковать тыловые районы противника, нарушая пути снабжения украинских националистов", - сказали в ведомстве.
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На этот раз расчет комплекса БПЛА вскрыл передвижение техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и уточнения данных разведки расчеты РСЗО нанесли удар по выявленным целям. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА. Они в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяли осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника. "Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника", - добавили в ведомстве.
После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО "Ураган" оперативно меняют огневые позиции для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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