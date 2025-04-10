ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы "Мста-Б" поразил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На ореховском направлении точным ударом буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника", - сообщает ведомство.
В Минобороны отметили, что применение гаубиц "Мста-Б" позволяет блокировать маневры украинских войск, нейтрализовать важные элементы их оборонительных позиций, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать скопления личного состава противника, а также создавать условия для дальнейших наступательных действий российских войск.
"В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед", - рассказал журналистам командир орудия "Мста-Б" с позывным "Зверь".
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