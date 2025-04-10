https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372007.html

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:21:00+03:00

2025-04-10T05:21:00+03:00

2025-04-10T10:30:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "На ореховском направлении точным ударом буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника", - сообщает ведомство. В Минобороны отметили, что применение гаубиц "Мста-Б" позволяет блокировать маневры украинских войск, нейтрализовать важные элементы их оборонительных позиций, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать скопления личного состава противника, а также создавать условия для дальнейших наступательных действий российских войск. "В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед", - рассказал журналистам командир орудия "Мста-Б" с позывным "Зверь".

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность