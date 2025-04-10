Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 10.04.2025 (обновлено: 10:30 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010372007.html
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:21:00+03:00
2025-04-10T10:30:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006638_0:140:3086:1875_1920x0_80_0_0_4f97fa11350c4d1fc6d6fe2faa811fe9.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "На ореховском направлении точным ударом буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника", - сообщает ведомство. В Минобороны отметили, что применение гаубиц "Мста-Б" позволяет блокировать маневры украинских войск, нейтрализовать важные элементы их оборонительных позиций, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать скопления личного состава противника, а также создавать условия для дальнейших наступательных действий российских войск. "В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед", - рассказал журналистам командир орудия "Мста-Б" с позывным "Зверь".
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78ac5ea9f8f5348a800d8e3a6ca43e43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы "Мста-Б" поразил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" поразил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На ореховском направлении точным ударом буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ, в котором ликвидированы до пяти военнослужащих противника", - сообщает ведомство.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
8 апреля, 15:13
В Минобороны отметили, что применение гаубиц "Мста-Б" позволяет блокировать маневры украинских войск, нейтрализовать важные элементы их оборонительных позиций, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать скопления личного состава противника, а также создавать условия для дальнейших наступательных действий российских войск.
"В основном мы работаем по пехоте. Если у них идет наступление, мы останавливаем его, и наша пехота продвигается вперед", - рассказал журналистам командир орудия "Мста-Б" с позывным "Зверь".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала