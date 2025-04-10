Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 10.04.2025 (обновлено: 10:37 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010371294.html
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:11:00+03:00
2025-04-10T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ff17cc3d3f21c987969a52444750c5f5.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три станции Starlink, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Уничтожены девять минометных расчетов… Также уничтожен 21 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 10 беспилотников самолетного типа. За прошедшие сутки, по его словам, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки. По данным начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, шесть пунктов управления беспилотной авиацией были уничтожены в зоне ответственности "Востока". Также военнослужащие группировки сбили два беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f624a6356723647aa7b05310bea01a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ

Группировка Запад уничтожила 21 пункт управления беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три станции Starlink, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
"Уничтожены девять минометных расчетов… Также уничтожен 21 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
8 апреля, 15:13
Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 10 беспилотников самолетного типа. За прошедшие сутки, по его словам, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки.
По данным начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, шесть пунктов управления беспилотной авиацией были уничтожены в зоне ответственности "Востока". Также военнослужащие группировки сбили два беспилотника самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала