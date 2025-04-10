https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010371294.html

Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025

Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ

Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:11:00+03:00

2025-04-10T05:11:00+03:00

2025-04-10T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три станции Starlink, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Уничтожены девять минометных расчетов… Также уничтожен 21 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 10 беспилотников самолетного типа. За прошедшие сутки, по его словам, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки. По данным начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, шесть пунктов управления беспилотной авиацией были уничтожены в зоне ответственности "Востока". Также военнослужащие группировки сбили два беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность