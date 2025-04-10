https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010371294.html
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:11:00+03:00
2025-04-10T05:11:00+03:00
2025-04-10T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки девять минометных расчетов ВСУ, 21 украинский пункт управления беспилотниками и три станции Starlink, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Уничтожены девять минометных расчетов… Также уничтожен 21 пункт управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 10 беспилотников самолетного типа. За прошедшие сутки, по его словам, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен в зоне ответственности группировки. По данным начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, шесть пунктов управления беспилотной авиацией были уничтожены в зоне ответственности "Востока". Также военнослужащие группировки сбили два беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" уничтожила девять минометных расчетов ВСУ
Группировка Запад уничтожила 21 пункт управления беспилотниками ВСУ