https://ria.ru/20250410/smi-2010426502.html

СМИ назвали причину приостановки Трампом действия пошлин

СМИ назвали причину приостановки Трампом действия пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ назвали причину приостановки Трампом действия пошлин

Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:26:00+03:00

2025-04-10T11:26:00+03:00

2025-04-10T11:46:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Решение (президента США Дональда) Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис. И в отличие от двух предыдущих крахов за последние 20 лет - мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года, этот кризис напрямую связывали бы только с одним человеком", - говорится в материале издания. По информации газеты, многие высокопоставленные советники Трампа и чиновники до последнего момента не знали о решении Трампа ввести приостановку действия пошлин, поскольку американский лидер в среду утром все еще указывал на то, что придерживается прежнего плана. Отмечается, что решающую роль в склонении Трампа к этому решению сыграл американский министр финансов Скотт Бессент. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире