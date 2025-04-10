СМИ назвали причину приостановки Трампом действия пошлин
NYT: приостановка пошлин США на 90 дней связана с опасениями финансового кризиса
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Решение (президента США Дональда) Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис. И в отличие от двух предыдущих крахов за последние 20 лет - мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года, этот кризис напрямую связывали бы только с одним человеком", - говорится в материале издания.
По информации газеты, многие высокопоставленные советники Трампа и чиновники до последнего момента не знали о решении Трампа ввести приостановку действия пошлин, поскольку американский лидер в среду утром все еще указывал на то, что придерживается прежнего плана.
Отмечается, что решающую роль в склонении Трампа к этому решению сыграл американский министр финансов Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.