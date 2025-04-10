https://ria.ru/20250410/slutskiy-2010585940.html

Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле

Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, которую вели бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T22:15:00+03:00

2025-04-10T22:15:00+03:00

2025-04-10T22:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, которую вели бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. США и Россия в четверг в турецком Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. "Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, развязанной Обамой и продолженной Байденом", - сказал Слуцкий. Он добавил, что важно нормализовать работу дипмиссий в процессе восстановления конструктива в российско-американских отношениях. Российская сторона еще раз обозначила свою позицию в отношении возврата своей дипсобственности в США, отметил парламентарий. "Но самое главное, что диалог продолжается, стороны слышат друг друга и поступательно продвигаются в разрешении самых непростых вопросов взаимодействия", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20250410/mid-2010579281.html

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в мире, стамбул, россия, сша, леонид слуцкий (политик), барак обама, джо байден, госдума рф