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Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
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22:15 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/slutskiy-2010585940.html
Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле
Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, которую вели бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:15:00+03:00
2025-04-10T22:15:00+03:00
в мире
стамбул
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леонид слуцкий (политик)
барак обама
джо байден
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, которую вели бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. США и Россия в четверг в турецком Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. "Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, развязанной Обамой и продолженной Байденом", - сказал Слуцкий. Он добавил, что важно нормализовать работу дипмиссий в процессе восстановления конструктива в российско-американских отношениях. Российская сторона еще раз обозначила свою позицию в отношении возврата своей дипсобственности в США, отметил парламентарий. "Но самое главное, что диалог продолжается, стороны слышат друг друга и поступательно продвигаются в разрешении самых непростых вопросов взаимодействия", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250410/mid-2010579281.html
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в мире, стамбул, россия, сша, леонид слуцкий (политик), барак обама, джо байден, госдума рф
В мире, Стамбул, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Барак Обама, Джо Байден, Госдума РФ
Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле

Слуцкий: переговоры в Стамбуле направлены на преодоление дипломатической войны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, которую вели бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
США и Россия в четверг в турецком Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств.
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"Переговоры в Стамбуле закрепляют основную линию на преодоление последствий дипломатической войны, развязанной Обамой и продолженной Байденом", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что важно нормализовать работу дипмиссий в процессе восстановления конструктива в российско-американских отношениях. Российская сторона еще раз обозначила свою позицию в отношении возврата своей дипсобственности в США, отметил парламентарий.
"Но самое главное, что диалог продолжается, стороны слышат друг друга и поступательно продвигаются в разрешении самых непростых вопросов взаимодействия", - заключил Слуцкий.
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В миреСтамбулРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Барак ОбамаДжо БайденГосдума РФ
 
 
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