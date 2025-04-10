https://ria.ru/20250410/slutskiy-2010530618.html

В ЕС осознают пагубность передачи российских активов Киеву, заявил Слуцкий

В ЕС осознают пагубность передачи российских активов Киеву, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.04.2025

В ЕС осознают пагубность передачи российских активов Киеву, заявил Слуцкий

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не расстается с мыслью о подготовке акта межгосударственного грабежа, но в правительствах стран ЕС, которые против использования... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:58:00+03:00

2025-04-10T16:58:00+03:00

2025-04-10T17:32:00+03:00

россия

украина

киев

кайя каллас

леонид слуцкий (политик)

евросоюз

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не расстается с мыслью о подготовке акта межгосударственного грабежа, но в правительствах стран ЕС, которые против использования замороженных российских активов, понимают урон деловой репутации и инвестиционной составляющей от передачи активов РФ Украине, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно. "Каллас не расстается с мыслью о подготовке акта межгосударственного грабежа. Глава так называемой европейской дипломатии не стесняется сообщать, что ведет переговоры со странами ЕС, которые до сих пор категорически против конфискации незаконно заблокированных активов РФ в пользу якобы Украины", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что Каллас наивно полагает, что попытки экспроприации российских резервов останутся без ответа. "В правительствах тех самых стран, "которые категорически против", видимо, более компетентные специалисты. И они реально отдают отчет, какие последствия, а также какой урон деловой репутации и инвестиционной составляющей повлекут шаги по передаче активов РФ Киеву. Особенно в условиях мирового экономического шторма", - добавил парламентарий. Слуцкий добавил, что возвращать деньги России все равно придется. "Все, что незаконно были изъяты, и с процентами. Иначе ЕС накроет волна судебных разбирательств и политического банкротства", - считает депутат.

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россия, украина, киев, кайя каллас, леонид слуцкий (политик), евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии