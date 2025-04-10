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СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго" - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/sk-2010525900.html
СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго"
СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго" - РИА Новости, 10.04.2025
СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго"
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника высоковольтной линии "Курскэнерго", сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:42:00+03:00
2025-04-10T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
большесолдатский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника высоковольтной линии "Курскэнерго", сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 9 апреля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго". Отмечается, что в результате в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
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россия, большесолдатский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Большесолдатский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго"

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки дрона ВСУ на "Курскэнерго"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника высоковольтной линии "Курскэнерго", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 апреля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго". Отмечается, что в результате в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Кремль: США могут отслеживать данные об ударах ВСУ по российским объектам
24 марта, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБольшесолдатский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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