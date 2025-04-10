https://ria.ru/20250410/sk-2010525900.html

СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго"

СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго" - РИА Новости, 10.04.2025

СК возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на "Курскэнерго"

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника высоковольтной линии "Курскэнерго", сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:42:00+03:00

2025-04-10T16:42:00+03:00

2025-04-10T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

большесолдатский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинского беспилотника высоковольтной линии "Курскэнерго", сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 9 апреля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго". Отмечается, что в результате в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006918668.html

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россия, большесолдатский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины