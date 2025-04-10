https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html

Симоньян призвала запретить YouTube

Симоньян призвала запретить YouTube - РИА Новости, 10.04.2025

Симоньян призвала запретить YouTube

Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T21:21:00+03:00

2025-04-10T21:21:00+03:00

2025-04-10T21:57:00+03:00

общество

маргарита симоньян

youtube

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сша

google

александр хинштейн

владимир путин

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — сказала она.Как отметила главред, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента". "К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", — пояснила Симоньян. В июле прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отметил, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что видеохостинг не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Там также указали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам.Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Google сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.

https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html

https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html

https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html

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Маргарита Симоньян: YouTube должен быть полностью запрещен "Должен быть запрещен вообще весь... разносчик разного рода зараз", - сказала она в ходе общественно-делового форума. Она также отметила, что пока такой запрет осуществлен не везде, его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых их от деструктивного контента. В Национальном центре "Россия" в четверг начал работу Общественно-деловой форум "Евразия – территория традиционных ценностей". Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнёрства". 2025-04-10T21:21 true PT1M01S

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общество, маргарита симоньян, youtube, россия, сша, google, александр хинштейн, владимир путин