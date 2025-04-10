https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html
Симоньян призвала запретить YouTube
Симоньян призвала запретить YouTube - РИА Новости, 10.04.2025
Симоньян призвала запретить YouTube
Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:21:00+03:00
2025-04-10T21:21:00+03:00
2025-04-10T21:57:00+03:00
общество
маргарита симоньян
youtube
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сша
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александр хинштейн
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — сказала она.Как отметила главред, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента". "К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", — пояснила Симоньян. В июле прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отметил, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что видеохостинг не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Там также указали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам.Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Google сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010582781_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_05c9207f7264e00745324992ca5ddfce.jpg
Маргарита Симоньян: YouTube должен быть полностью запрещен
"Должен быть запрещен вообще весь... разносчик разного рода зараз", - сказала она в ходе общественно-делового форума.
Она также отметила, что пока такой запрет осуществлен не везде, его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых их от деструктивного контента.
В Национальном центре "Россия" в четверг начал работу Общественно-деловой форум "Евразия – территория традиционных ценностей". Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнёрства".
2025-04-10T21:21
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян, youtube, россия, сша, google, александр хинштейн, владимир путин
Общество, Маргарита Симоньян, YouTube, Россия, США, Google, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Симоньян призвала запретить YouTube
Симоньян призвала полностью запретить YouTube как источник негативного контента
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — сказала она.
Такое заявление медиаменеджер сделала в рамках Общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей", который открылся сегодня в Национальном центре "Россия". Мероприятие приурочено к первой годовщине создания автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства".
Как отметила главред, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента".
"К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", — пояснила Симоньян.
В июле прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отметил, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что видеохостинг не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Там также указали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам.
Президент Владимир Путин
в рамках прямой линии заявил, что Google
сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.