Рейтинг@Mail.ru
Симоньян призвала запретить YouTube - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 10.04.2025 (обновлено: 21:57 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html
Симоньян призвала запретить YouTube
Симоньян призвала запретить YouTube - РИА Новости, 10.04.2025
Симоньян призвала запретить YouTube
Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:21:00+03:00
2025-04-10T21:57:00+03:00
общество
маргарита симоньян
youtube
россия
сша
google
александр хинштейн
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010582781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6bc6390dc669571dfcd990b26323aa5.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — сказала она.Как отметила главред, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента". "К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", — пояснила Симоньян. В июле прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отметил, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что видеохостинг не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Там также указали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам.Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Google сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Маргарита Симоньян: YouTube должен быть полностью запрещен
"Должен быть запрещен вообще весь... разносчик разного рода зараз", - сказала она в ходе общественно-делового форума. Она также отметила, что пока такой запрет осуществлен не везде, его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых их от деструктивного контента. В Национальном центре "Россия" в четверг начал работу Общественно-деловой форум "Евразия – территория традиционных ценностей". Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнёрства".
2025-04-10T21:21
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010582781_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_05c9207f7264e00745324992ca5ddfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, маргарита симоньян, youtube, россия, сша, google, александр хинштейн, владимир путин
Общество, Маргарита Симоньян, YouTube, Россия, США, Google, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Симоньян призвала запретить YouTube

Симоньян призвала полностью запретить YouTube как источник негативного контента

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — сказала она.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
26 марта, 18:08

Такое заявление медиаменеджер сделала в рамках Общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей", который открылся сегодня в Национальном центре "Россия". Мероприятие приурочено к первой годовщине создания автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства".

Как отметила главред, пока такой запрет ввели не везде, "его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента".
"К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", — пояснила Симоньян.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года
21 марта, 06:17
В июле прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отметил, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что видеохостинг не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Там также указали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам.
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Google сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы
7 марта, 08:43
 
ОбществоМаргарита СимоньянYouTubeРоссияСШАGoogleАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала