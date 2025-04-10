https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html

Симоньян выступила с предупреждением для Армении

Симоньян выступила с предупреждением для Армении - РИА Новости, 10.04.2025

Симоньян выступила с предупреждением для Армении

В случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последней, скорее всего, не будет вообще, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:40:00+03:00

2025-04-10T20:40:00+03:00

2025-04-10T22:23:00+03:00

армения

россия

маргарита симоньян

в мире

евросоюз

евразийский экономический союз

алексей оверчук

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последней, скорее всего, не будет вообще, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, скажем так, недружелюбные отношения <...> России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас", — сказала она.Парламент Армении 26 марта во втором и окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в ЕС. При этом сам союз не предлагал Еревану членство в объединении.Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Как заявил во время обсуждения в парламенте замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, это не заявка на вступление в Евросоюз, а лишь отражение стремления к углублению отношений с объединением.В Кремле желание Армении присоединиться к ЕС назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что такой ориентир даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Ереван продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.

https://ria.ru/20250403/armeniya-2009028958.html

https://ria.ru/20250406/shvydkoy-2009668951.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, маргарита симоньян, в мире, евросоюз, евразийский экономический союз, алексей оверчук, ереван, дмитрий песков