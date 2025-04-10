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Симоньян выступила с предупреждением для Армении - РИА Новости, 10.04.2025
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20:40 10.04.2025 (обновлено: 22:23 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html
Симоньян выступила с предупреждением для Армении
Симоньян выступила с предупреждением для Армении - РИА Новости, 10.04.2025
Симоньян выступила с предупреждением для Армении
В случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последней, скорее всего, не будет вообще, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:40:00+03:00
2025-04-10T22:23:00+03:00
армения
россия
маргарита симоньян
в мире
евросоюз
евразийский экономический союз
алексей оверчук
ереван
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последней, скорее всего, не будет вообще, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, скажем так, недружелюбные отношения &lt;...&gt; России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас", — сказала она.Парламент Армении 26 марта во втором и окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в ЕС. При этом сам союз не предлагал Еревану членство в объединении.Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Как заявил во время обсуждения в парламенте замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, это не заявка на вступление в Евросоюз, а лишь отражение стремления к углублению отношений с объединением.В Кремле желание Армении присоединиться к ЕС назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что такой ориентир даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Ереван продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
https://ria.ru/20250403/armeniya-2009028958.html
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РИА Новости
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96
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армения, россия, маргарита симоньян, в мире, евросоюз, евразийский экономический союз, алексей оверчук, ереван, дмитрий песков
Армения, Россия, Маргарита Симоньян, В мире, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Алексей Оверчук, Ереван, Дмитрий Песков
Симоньян выступила с предупреждением для Армении

Симоньян: при ухудшении отношений с РФ Армении, скорее всего, не будет вообще

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последней, скорее всего, не будет вообще, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, скажем так, недружелюбные отношения <...> России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас", — сказала она.
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Такое заявление медиаменеджер сделала в рамках Общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей", который открылся сегодня в Национальном центре "Россия". Мероприятие приурочено к первой годовщине создания автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства".

Парламент Армении 26 марта во втором и окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в ЕС. При этом сам союз не предлагал Еревану членство в объединении.
Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Как заявил во время обсуждения в парламенте замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, это не заявка на вступление в Евросоюз, а лишь отражение стремления к углублению отношений с объединением.
В Кремле желание Армении присоединиться к ЕС назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что такой ориентир даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Ереван продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
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АрменияРоссияМаргарита СимоньянВ миреЕвросоюзЕвразийский экономический союзАлексей ОверчукЕреванДмитрий Песков
 
 
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