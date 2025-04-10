Симоньян выступила с предупреждением для Армении
Симоньян: при ухудшении отношений с РФ Армении, скорее всего, не будет вообще
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В случае ухудшения отношений между Россией и Арменией последней, скорее всего, не будет вообще, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Такое заявление медиаменеджер сделала в рамках Общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей", который открылся сегодня в Национальном центре "Россия". Мероприятие приурочено к первой годовщине создания автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства".
Парламент Армении 26 марта во втором и окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в ЕС. При этом сам союз не предлагал Еревану членство в объединении.
Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Как заявил во время обсуждения в парламенте замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, это не заявка на вступление в Евросоюз, а лишь отражение стремления к углублению отношений с объединением.
В Кремле желание Армении присоединиться к ЕС назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что такой ориентир даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Ереван продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
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