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Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа - РИА Новости, 10.04.2025
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19:51 10.04.2025 (обновлено: 21:54 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа - РИА Новости, 10.04.2025
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:51:00+03:00
2025-04-10T21:54:00+03:00
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
маргарита симоньян
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул неуважением властей Молдавии к выбору народа. "Мы все знаем, что нашего хорошего друга Женю Гуцул — замечательную совершенно девушку, женщину, мать, башкана Гагаузии — ее арестовали, вот сейчас выпустили под домашний арест. Ни за что ни про что. Хорошо, что она, слава богу, увидит своих маленьких детей. Но плохо, что &lt;...&gt; власти современные, не имеющие отношения к собственному народу, проявляют неуважение к выбору народа, потому что она победила с потрясающим преимуществом, ее любят, и провинилась она, собственно говоря, только в этом", — подчеркнула медиаменеджер.Такое заявление она сделала в рамках общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей", который открылся сегодня в Национальном центре "Россия". Мероприятие приурочено к первой годовщине создания автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства".Задержание ГуцулГлава Гагаузии находилась под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году.Через два дня после задержания Гуцул через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Она заявила, что происходящее с ней — лишь звено в цепи масштабной кампании молдавский властей по уничтожению Гагаузии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Башкан призвала лидеров помочь в урегулировании кризиса.Глава автономии должна была оставаться под стражей в течение 20 дней, но накануне суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. В свою очередь, адвокат политика Наталья Байрам сообщила о намерении подать апелляцию. Защита считает решение госоргана необоснованным и чрезмерно строгим и будет добиваться полного освобождения Гуцул.Сама руководитель Гагаузии заявила, что продолжит бороться за справедливость. Она также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились после ее победы на выборах в автономии в 2023 году. Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с башканом выразил парламент Гагаузии. Тем не менее президент страны Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html
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Гуцул о борьбе за справедливость
"Гагаузия ждет" Гуцул после решения суда Кишинева о домашнем аресте заявила, что будет и дальше бороться за справедливость.
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, маргарита симоньян, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, россия, владимир путин, миа "россия сегодня", телеканал rt
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Маргарита Симоньян, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Россия, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
Симоньян назвала арест Гуцул неуважением к выбору народа

Симоньян назвала арест Гуцул неуважением властей Молдавии к выбору народа

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул неуважением властей Молдавии к выбору народа.
"Мы все знаем, что нашего хорошего друга Женю Гуцул — замечательную совершенно девушку, женщину, мать, башкана Гагаузии — ее арестовали, вот сейчас выпустили под домашний арест. Ни за что ни про что. Хорошо, что она, слава богу, увидит своих маленьких детей. Но плохо, что <...> власти современные, не имеющие отношения к собственному народу, проявляют неуважение к выбору народа, потому что она победила с потрясающим преимуществом, ее любят, и провинилась она, собственно говоря, только в этом", — подчеркнула медиаменеджер.
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Такое заявление она сделала в рамках общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей", который открылся сегодня в Национальном центре "Россия". Мероприятие приурочено к первой годовщине создания автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". Симоньян выступила модератором панельных дебатов "Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства".

Задержание Гуцул

Глава Гагаузии находилась под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году.
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Через два дня после задержания Гуцул через адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Она заявила, что происходящее с ней — лишь звено в цепи масштабной кампании молдавский властей по уничтожению Гагаузии, ее особого правового статуса, закрепленного конституцией. Башкан призвала лидеров помочь в урегулировании кризиса.
Глава автономии должна была оставаться под стражей в течение 20 дней, но накануне суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. В свою очередь, адвокат политика Наталья Байрам сообщила о намерении подать апелляцию. Защита считает решение госоргана необоснованным и чрезмерно строгим и будет добиваться полного освобождения Гуцул.
Сама руководитель Гагаузии заявила, что продолжит бороться за справедливость. Она также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились после ее победы на выборах в автономии в 2023 году. Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с башканом выразил парламент Гагаузии. Тем не менее президент страны Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
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МолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМаргарита СимоньянЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ миреРоссияВладимир ПутинМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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