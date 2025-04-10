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Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф - РИА Новости, 10.04.2025
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04:29 10.04.2025 (обновлено: 10:50 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/shtraf-2010369414.html
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф - РИА Новости, 10.04.2025
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф
Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:29:00+03:00
2025-04-10T10:50:00+03:00
россия
москва
яна троянова
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — сказали в суде. В прошлом месяце суд отклонил жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласилась с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте России отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Троянова — российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
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россия, москва, яна троянова, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Яна Троянова, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф

Суд утвердил второй иноагентский штраф актрисе Трояновой в 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова*
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Яна Троянова*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — сказали в суде.
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Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
9 октября 2024, 18:05
В прошлом месяце суд отклонил жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласилась с постановлениями и обжаловала их в апелляции.
Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ.
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Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
14 марта, 07:51
В Минюсте России отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Троянова — российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Актера Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
9 августа 2024, 17:09
 
РоссияМоскваЯна ТрояноваМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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