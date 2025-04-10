https://ria.ru/20250410/shtraf-2010369414.html
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф - РИА Новости, 10.04.2025
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф
Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:29:00+03:00
2025-04-10T04:29:00+03:00
2025-04-10T10:50:00+03:00
россия
москва
яна троянова
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0060eefacab3e57876fa02dee69f0796.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — сказали в суде. В прошлом месяце суд отклонил жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласилась с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте России отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Троянова — российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416176_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_922c437e9dd524e5d9152b0e70faedcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, яна троянова, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Яна Троянова, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф
Суд утвердил второй иноагентский штраф актрисе Трояновой в 40 тысяч рублей
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — сказали в суде.
В прошлом месяце суд отклонил жалобу Трояновой
* на штраф за аналогичное нарушение.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы
признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России
, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласилась с постановлениями и обжаловала их в апелляции.
Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ.
В Минюсте России отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Троянова — российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.