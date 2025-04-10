https://ria.ru/20250410/shtraf-2010369414.html

Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф

Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф - РИА Новости, 10.04.2025

Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф

Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:29:00+03:00

2025-04-10T04:29:00+03:00

2025-04-10T10:50:00+03:00

россия

москва

яна троянова

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московский городской суд утвердил еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — сказали в суде. В прошлом месяце суд отклонил жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласилась с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте России отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Троянова — российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Лицо, признанное иностранным агентом в России.

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html

https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, яна троянова, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия