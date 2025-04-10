https://ria.ru/20250410/shrayver-2010525682.html

В США сделали тяжелое признание о плане против России

В США сделали тяжелое признание о плане против России - РИА Новости, 10.04.2025

В США сделали тяжелое признание о плане против России

Вашингтон не способен испортить отношения между Москвой и Пекином, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Нелепое заблуждение —... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:42:00+03:00

2025-04-10T16:42:00+03:00

2025-04-10T16:42:00+03:00

в мире

китай

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вашингтон не способен испортить отношения между Москвой и Пекином, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Нелепое заблуждение — полагать, что США смогут разрушить альянс России и Китая", — говорится в публикации. Шрайвер добавил, что Москва и Пекин сохранят тесные партнерские отношения на десятилетия вперед. В конце марта директор института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн заявлял, что мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем. В свою очередь, глава МИД Китая Ван И отмечал, что отношения Москвы и Пекина обрели качественно новое содержание и размах.

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

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китай

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в мире, китай, москва, пекин