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Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу - РИА Новости, 10.04.2025
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09:32 10.04.2025 (обновлено: 11:07 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/shkola-2010389343.html
Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу
Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу - РИА Новости, 10.04.2025
Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу
У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:32:00+03:00
2025-04-10T11:07:00+03:00
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.Ранее полиция сообщила, что прибывшие по вызову тревожной кнопки росгвардейцы доставил в отдел полиции в Челябинске молодого человека, пытавшегося пройти в учебное заведение. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал."Посторонний молодой человек ворвался в здание образовательной организации, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер, к счастью, на происшествие оперативно отреагировали педагоги школы. У ворвавшегося в школу не было с собой ножа или иного оружия", - говорится в сообщении.Хулигана скрутили два педагога и ученик 9-го класса, их наградят, отмечало ранее министерство.
https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу

Хулиган, ворвавшийся в челябинскую школу, сломал турникет и разбил компьютер

© Кадр видео из соцсетейМужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.
Ранее полиция сообщила, что прибывшие по вызову тревожной кнопки росгвардейцы доставил в отдел полиции в Челябинске молодого человека, пытавшегося пройти в учебное заведение. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал.
"Посторонний молодой человек ворвался в здание образовательной организации, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер, к счастью, на происшествие оперативно отреагировали педагоги школы. У ворвавшегося в школу не было с собой ножа или иного оружия", - говорится в сообщении.
Хулигана скрутили два педагога и ученик 9-го класса, их наградят, отмечало ранее министерство.
Учитель ОБЗР Николай Григорьев, преподаватель физкультуры Магомед Магомедов и школьник Тигран Исингалеев, задержавшие ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Челябинске наградят педагогов и ученика, задержавших ворвавшегося в школу
09:39
 
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