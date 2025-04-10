https://ria.ru/20250410/shkola-2010389343.html

Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу

Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу - РИА Новости, 10.04.2025

Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу

У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:32:00+03:00

2025-04-10T09:32:00+03:00

2025-04-10T11:07:00+03:00

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, выломал турникет и разбил компьютер, не было ножа или иного оружия, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.Ранее полиция сообщила, что прибывшие по вызову тревожной кнопки росгвардейцы доставил в отдел полиции в Челябинске молодого человека, пытавшегося пройти в учебное заведение. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал."Посторонний молодой человек ворвался в здание образовательной организации, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер, к счастью, на происшествие оперативно отреагировали педагоги школы. У ворвавшегося в школу не было с собой ножа или иного оружия", - говорится в сообщении.Хулигана скрутили два педагога и ученик 9-го класса, их наградят, отмечало ранее министерство.

https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск