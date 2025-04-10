https://ria.ru/20250410/shaman-2010492486.html
Shaman проведет урок музыки в лицее в Долгопрудном
Shaman проведет урок музыки в лицее в Долгопрудном - РИА Новости, 10.04.2025
Shaman проведет урок музыки в лицее в Долгопрудном
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) проведет открытый урок музыки "Звуки родного края" в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном 17 апреля,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:47:00+03:00
2025-04-10T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) проведет открытый урок музыки "Звуки родного края" в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном 17 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Сергей Колунов. Shaman в марте провел первый открытый урок в родной гимназии в Новомосковске Тульской области, он был посвящен современной патриотической музыке. "В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы состоится открытый урок музыки "Звуки родного края" в поддержку инициативы о включении патриотических песен современных исполнителей в школьную программу уроков музыки. Участие в мероприятии примет заслуженный артист России Ярослав Дронов", - сказал собеседник агентства. Как уточнил депутат, в ходе урока ученики 7-8 классов обсудят музыкальные композиции, посвященные родному краю, и их роль в обществе. На примере песни Shaman "Моя Россия" школьники проанализируют текст и музыкальные особенности произведения, а после исполнят ее хором вместе с артистом. Колунов ранее рассказал РИА Новости, что школьники первых-восьмых классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество Shaman и народного артиста РФ, певца и композитора Олега Газманова.
https://ria.ru/20250309/shaman-2003968716.html
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россия, shaman (ярослав дронов) , образование - общество, образование, музыка, долгопрудный
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Образование - Общество, Образование, Музыка, Долгопрудный
Shaman проведет урок музыки в лицее в Долгопрудном
Shaman проведет урок музыки в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) проведет открытый урок музыки "Звуки родного края" в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном 17 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
Shaman в марте провел первый открытый урок в родной гимназии в Новомосковске Тульской области, он был посвящен современной патриотической музыке.
"В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы состоится открытый урок музыки "Звуки родного края" в поддержку инициативы о включении патриотических песен современных исполнителей в школьную программу уроков музыки. Участие в мероприятии примет заслуженный артист России Ярослав Дронов", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил депутат, в ходе урока ученики 7-8 классов обсудят музыкальные композиции, посвященные родному краю, и их роль в обществе. На примере песни Shaman "Моя Россия" школьники проанализируют текст и музыкальные особенности произведения, а после исполнят ее хором вместе с артистом.
Колунов ранее рассказал РИА Новости, что школьники первых-восьмых классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество Shaman и народного артиста РФ
, певца и композитора Олега Газманова
.