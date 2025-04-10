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"Вывозят людей, оружие": в США раскрыли факты о черном рынке на Украине - РИА Новости, 10.04.2025
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05:23 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/set-2010372175.html
"Вывозят людей, оружие": в США раскрыли факты о черном рынке на Украине
"Вывозят людей, оружие": в США раскрыли факты о черном рынке на Украине - РИА Новости, 10.04.2025
"Вывозят людей, оружие": в США раскрыли факты о черном рынке на Украине
Значительная часть поставок оружия и снаряжения на Украину оказывается в руках операторов черного рынка, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:23:00+03:00
2025-04-10T05:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Значительная часть поставок оружия и снаряжения на Украину оказывается в руках операторов черного рынка, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."США передали огромное количество оружия и снаряжения без какого-либо учета. Подозрения появились еще в первый год конфликта &lt;…&gt; Очевидно, что наше оружие появилось бы в других странах, на Украине всегда проблема с коррупцией &lt;…&gt; там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывезти оружие не составит проблем", — сказал он.Полковник отметил, что у контрабандистов на Украине нет морали, и они берутся за любую возможность заработать, поэтому перепродажа американского оружия была вопросом времени. По мнению Дэвиса, в процессе явно замешаны украинские госслужащие.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
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в мире, украина, сша, дэниел дэвис, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Дэниел Дэвис, Сергей Лавров, НАТО
"Вывозят людей, оружие": в США раскрыли факты о черном рынке на Украине

Полковник Дэвис: на Украине существует целая сеть черного рынка

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Значительная часть поставок оружия и снаряжения на Украину оказывается в руках операторов черного рынка, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"США передали огромное количество оружия и снаряжения без какого-либо учета. Подозрения появились еще в первый год конфликта <…> Очевидно, что наше оружие появилось бы в других странах, на Украине всегда проблема с коррупцией <…> там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывезти оружие не составит проблем", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Полковник отметил, что у контрабандистов на Украине нет морали, и они берутся за любую возможность заработать, поэтому перепродажа американского оружия была вопросом времени. По мнению Дэвиса, в процессе явно замешаны украинские госслужащие.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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В миреУкраинаСШАДэниел ДэвисСергей ЛавровНАТО
 
 
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