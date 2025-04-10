https://ria.ru/20250410/serbija-2010531262.html

Вулин поставил главу Гагаузии Гуцул в один ряд с Ле Пен

Вулин поставил главу Гагаузии Гуцул в один ряд с Ле Пен - РИА Новости, 10.04.2025

Вулин поставил главу Гагаузии Гуцул в один ряд с Ле Пен

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что для современного Евросоюза любой, кто не разделяет либеральные ценности, - враг, и поставил в один ряд ситуацию... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:00:00+03:00

2025-04-10T17:00:00+03:00

2025-04-10T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что для современного Евросоюза любой, кто не разделяет либеральные ценности, - враг, и поставил в один ряд ситуацию с судебными процессами в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и главы парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но в среду суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. "(В ЕС - ред.) считают, что каждый, кто не разделяет либеральные ценности современного Евросоюза, - это враг... Вы не позволяете (независимому кандидату в Румынии Кэлину - ред.) Джеорджеску даже поучаствовать в выборах, вы запрещаете Марин Ле Пен баллотироваться... Молдавия должна стать частью Евросоюза бог знает как, и никто не может объяснить, почему или почему так быстро. Вероятно, люди в Евросоюзе считают, что они должны уничтожить любую оппозицию Евросоюзу - вероятно, в случае с печальной судьбой этой молодой девушки (Гуцул - ред.) речь именно об этом. Конечно, я осуждаю такое поведение, но знаете, в современной Европе кого это волнует, если вы не либерал?" - заявил Вулин в интервью ирландскому журналисту Чею Боузу, видеозапись размещена на странице Боуза в соцсети X. Ранее избирком Румынии отказал в регистрации независимому кандидату Кэлину Джеорджеску, чьи результаты в первом туре выборов, прошедших в 2024 году, были аннулированы Конституционным судом. Не была допущена к выборам и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ, выступающая за выход страны из ЕС и прекращение поддержки Украины. Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским конституционным судом 6 декабря. Суд сослался на рассекреченные документы Высшего совета безопасности, заявив о серьезных нарушениях. Лидером первого тура тогда стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. Суд Парижа на прошлой неделе вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Приговор, озвученный на прошлой неделе, запрещает Ле Пен избираться в органы государственной власти, он вступает в силу немедленно. Согласно французскому законодательству, это не касается национальных мандатов, поэтому Ле Пен сохранит кресло депутата Нацсобрания до следующих выборов. При этом она более не имеет права занимать другие выборные должности.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010338091.html

https://ria.ru/20250410/gutsul-2010402886.html

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