https://ria.ru/20250410/serbija-2010376618.html

Сербия заявила о замедлении утечки мозгов

Сербия заявила о замедлении утечки мозгов - РИА Новости, 10.04.2025

Сербия заявила о замедлении утечки мозгов

Сербия замедлила "утечку мозгов", молодые люди возвращаются в страну, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:59:00+03:00

2025-04-10T06:59:00+03:00

2025-04-10T07:16:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сербия замедлила "утечку мозгов", молодые люди возвращаются в страну, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Проблема "утечки мозгов" - это проблема Балкан и Юго-Восточной Европы. Эта тенденция ярче выражена в Румынии, Болгарии и Хорватии, которые стали членами ЕС. Сербии удалось замедлить эту тенденцию, это не представляет собой огромной проблемы для нашей страны", - сказала она. Министр указала, что сейчас наблюдается обратный приток людей в Сербию, особенно после пандемии коронавируса. "Большое количество молодых людей, включая семьи, вернулись в Сербию и решили строить жизнь здесь", - рассказала Джурджевич-Стаменковски. Согласно исследованию Венского университета, в период с 2015 по 2019 год в Сербию вернулись около 90 тысяч человек, отметила она, подчеркнув, что более 80% молодых людей покинули страну за последние несколько десятилетий, потому что у них не было собственного дома. "Мы подготовили законодательный акт, который принял парламент, по ипотечным кредитам для молодых людей от 20 до 35 лет. Согласно акту, государство поможет молодым людям найти первый взнос. Банки не будут взимать дополнительные сборы при подаче заявки на этот тип кредита. Это выгодные условия для молодых людей, чтобы купить собственное жилье. Есть программа помощи молодым парам с детьми, которым предоставляется единовременная выплата в 20% от стоимости недвижимости", - добавила министр.

https://ria.ru/20250409/serbija-2010151355.html

https://ria.ru/20250409/belgrad-2010308989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, румыния, болгария, евросоюз, венский университет