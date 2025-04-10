Американский сенатор обеспокоился ослаблением позиции США по Ирану
Сенатор Уорнер обеспокоился ослаблением позиции США на переговорах с Ираном
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Марк Уорнер обеспокоен тем, что позиция США на переговорах с Ираном ослабла.
По данным издания Hill, неопределённость относительно конечной цели американского президента Дональда Трампа обострила отношения страны с Израилем, который испытывает опасения по поводу любого взаимодействия США с Ираном. В материале добавляется, что многие на Капитолийском холме разделяют это мнение.
"Я просто беспокоюсь, что... наша позиция на переговорах ослабла", - приводит слова Уорнера издание.
Он отметил, что позиция Вашингтона ослабляется на фоне "разрушения альянсов". Кроме того, сенатор выразил обеспокоенность тем, что контакты США и Ирана проходят "почти в обход Израиля".
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс ранее заявила, что предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами. Брюс также прокомментировала слова Трампа, допустившего возможность военных действий против Ирана, указав, что глава государства "имеет в виду то, что говорит и действует в соответствии". Она подчеркнула, что Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран.
Ранее Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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