https://ria.ru/20250410/senator-2010530190.html

Американский сенатор обеспокоился ослаблением позиции США по Ирану

Американский сенатор обеспокоился ослаблением позиции США по Ирану - РИА Новости, 10.04.2025

Американский сенатор обеспокоился ослаблением позиции США по Ирану

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер обеспокоен тем, что позиция США на переговорах с Ираном ослабла. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:57:00+03:00

2025-04-10T16:57:00+03:00

2025-04-10T16:57:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

марк уорнер

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/50/1497055005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_759c3fc6b4829d63144223b14399c28d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Марк Уорнер обеспокоен тем, что позиция США на переговорах с Ираном ослабла. По данным издания Hill, неопределённость относительно конечной цели американского президента Дональда Трампа обострила отношения страны с Израилем, который испытывает опасения по поводу любого взаимодействия США с Ираном. В материале добавляется, что многие на Капитолийском холме разделяют это мнение. "Я просто беспокоюсь, что... наша позиция на переговорах ослабла", - приводит слова Уорнера издание. Он отметил, что позиция Вашингтона ослабляется на фоне "разрушения альянсов". Кроме того, сенатор выразил обеспокоенность тем, что контакты США и Ирана проходят "почти в обход Израиля". Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс ранее заявила, что предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами. Брюс также прокомментировала слова Трампа, допустившего возможность военных действий против Ирана, указав, что глава государства "имеет в виду то, что говорит и действует в соответствии". Она подчеркнула, что Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран. Ранее Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010362426.html

https://ria.ru/20250408/ekspert-2009978583.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, марк уорнер, стив уиткофф