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"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали
"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали - РИА Новости, 10.04.2025
"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:39:00+03:00
2025-04-10T18:39:00+03:00
2025-04-10T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в компании.Ранее в СМИ появилась информация об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар."В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями", - говорится в сообщении."Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности", - подчеркнули в "Аэрофлоте".Посадка выполнена в штатном режиме в 18.10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20.30.
https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html
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москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия, денпасар, бали
Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Денпасар, Бали
"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали
Рейс Москва — Денпасар вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем