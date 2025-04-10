https://ria.ru/20250410/samolet-2010565737.html

"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали

"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали - РИА Новости, 10.04.2025

"Аэрофлот" назвал причину посадки в Шереметьево самолета, летевшего на Бали

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:39:00+03:00

2025-04-10T18:39:00+03:00

2025-04-10T18:41:00+03:00

москва

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

происшествия

денпасар

бали

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Денпасар вернулся в "Шереметьево" не из-за проблем с двигателями, сработала индикация одной из систем самолета, сообщили в компании.Ранее в СМИ появилась информация об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар."В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями", - говорится в сообщении."Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности", - подчеркнули в "Аэрофлоте".Посадка выполнена в штатном режиме в 18.10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20.30.

https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html

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