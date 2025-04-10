https://ria.ru/20250410/samolet-2010557996.html

В Ненецком округе самолет с пассажирами выкатился с рулежной дорожки

В Ненецком округе самолет с пассажирами выкатился с рулежной дорожки - РИА Новости, 10.04.2025

В Ненецком округе самолет с пассажирами выкатился с рулежной дорожки

Самолёт Ан-24, на борту которого находились 38 человек и 3 члена экипажа, выкатился с рулежной дорожки на посадочной площадке в поселке Варандей Ненецкого... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:15:00+03:00

2025-04-10T18:15:00+03:00

2025-04-10T19:42:00+03:00

происшествия

ютэйр

северо-западная транспортная прокуратура

ан-24

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МУРМАНСК, 10 апр - РИА Новости. Самолёт Ан-24, на борту которого находились 38 человек и 3 члена экипажа, выкатился с рулежной дорожки на посадочной площадке в поселке Варандей Ненецкого округа, пострадавших нет, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. "Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием самолета Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" (Utair - ред.) за пределы рулежной дорожки на посадочной площадке Варандей", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в четверг днем на рейсе ЮЭ9720 "Варандей – Архангельск". "На борту находились 38 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал", - добавили в прокуратуре.Позже в Telegram-канале авиакомпании "ЮТэйр" опровергли информацию о выкатывании самолета."Выкатывания за пределы рулежной дорожки не было. Из-за сильного бокового ветра было затруднено руление, и экипаж запросил буксир", - говорится в сообщении авиакомпании.Там добавили, что при помощи буксировочного тягача воздушное судно было перемещено на исполнительный старт. После чего самолет благополучно взлетел.

https://ria.ru/20250410/samolet-2010553420.html

https://ria.ru/20250327/urengoj-2007600559.html

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происшествия, ютэйр, северо-западная транспортная прокуратура, ан-24