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Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025
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18:15 10.04.2025 (обновлено: 18:50 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/samolet-2010557898.html
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево
Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2025
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2025-04-10T18:50:00+03:00
москва
денпасар
шереметьево (аэропорт)
россия
в мире
индонезия
бали (остров)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет рейса "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе."Сел штатно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250410/samolet-2010557996.html
москва
денпасар
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москва, денпасар, шереметьево (аэропорт), россия, в мире, индонезия, бали (остров)
Москва, Денпасар, Шереметьево (аэропорт), Россия, В мире, Индонезия, Бали (остров)
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево

Самолет рейса Москва — Денпасар штатно приземлился в Шереметьево после неполадки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет рейса "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе.
"Сел штатно", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 18:15
 
МоскваДенпасарШереметьево (аэропорт)РоссияВ миреИндонезияБали (остров)
 
 
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