https://ria.ru/20250410/samolet-2010557898.html

Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025

Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево

Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:15:00+03:00

2025-04-10T18:15:00+03:00

2025-04-10T18:50:00+03:00

москва

денпасар

шереметьево (аэропорт)

россия

в мире

индонезия

бали (остров)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет рейса "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе."Сел штатно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250410/samolet-2010557996.html

москва

денпасар

россия

индонезия

бали (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, денпасар, шереметьево (аэропорт), россия, в мире, индонезия, бали (остров)