https://ria.ru/20250410/samolet-2010557898.html
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево
Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:15:00+03:00
2025-04-10T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет "Москва - Денпасар", который готовился к экстренной посадке в московском аэропорту "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет рейса "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе."Сел штатно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250410/samolet-2010557996.html
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Москва, Денпасар, Шереметьево (аэропорт), Россия, В мире, Индонезия, Бали (остров)
Пассажирский самолет, летевший на Бали, штатно сел в Шереметьево
Самолет рейса Москва — Денпасар штатно приземлился в Шереметьево после неполадки