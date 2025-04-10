https://ria.ru/20250410/samolet-2010553420.html

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:00:00+03:00

2025-04-10T18:00:00+03:00

2025-04-10T18:25:00+03:00

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Шереметьево из-за неисправности электросистемы второго двигателя готовится к экстренной посадке самолет рейса Москва — Денпасар. Ориентировочно судно должно приземлиться в 18:10 мск", — сказал собеседник агентства.Позже стало известно, что борт приземлился штатно.

https://ria.ru/20250404/sheremetevo-2009259381.html

москва

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2025

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москва, шереметьево (аэропорт)