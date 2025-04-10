https://ria.ru/20250410/samolet-2010553420.html
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:00:00+03:00
2025-04-10T18:00:00+03:00
2025-04-10T18:25:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942546439_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_55d7e47ef70f12545fbd3976a596a516.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Шереметьево из-за неисправности электросистемы второго двигателя готовится к экстренной посадке самолет рейса Москва — Денпасар. Ориентировочно судно должно приземлиться в 18:10 мск", — сказал собеседник агентства.Позже стало известно, что борт приземлился штатно.
https://ria.ru/20250404/sheremetevo-2009259381.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942546439_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d175860342826a2a8f33353cbfccedc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шереметьево (аэропорт)
Москва, Шереметьево (аэропорт)
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет рейса Москва — Денпасар готовится к экстренной посадке в Шереметьево