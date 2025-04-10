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Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025
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18:00 10.04.2025 (обновлено: 18:25 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/samolet-2010553420.html
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 10.04.2025
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:00:00+03:00
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москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Шереметьево из-за неисправности электросистемы второго двигателя готовится к экстренной посадке самолет рейса Москва — Денпасар. Ориентировочно судно должно приземлиться в 18:10 мск", — сказал собеседник агентства.Позже стало известно, что борт приземлился штатно.
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москва, шереметьево (аэропорт)
Москва, Шереметьево (аэропорт)
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет рейса Москва — Денпасар готовится к экстренной посадке в Шереметьево

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы на Бали, запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Шереметьево из-за неисправности электросистемы второго двигателя готовится к экстренной посадке самолет рейса МоскваДенпасар. Ориентировочно судно должно приземлиться в 18:10 мск", — сказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что борт приземлился штатно.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме
4 апреля, 09:11
 
МоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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