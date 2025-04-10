Рейтинг@Mail.ru
Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/samara-2010390539.html
Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту
Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту - РИА Новости, 10.04.2025
Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту
Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, на базе которой можно будет создавать РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:37:00+03:00
2025-04-10T09:37:00+03:00
технологии
россия
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010389063_0:203:960:743_1920x0_80_0_0_9d8e1c39d0a7f80c56648fa5aaafc0d1.jpg
САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, на базе которой можно будет создавать под требования заказчиков наноспутники с искусственным интеллектом, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Цель этого проекта - предложить университетам и научным учреждениям, нуждающимся в создании своего наноспутника, более современную и эффективную наноспутниковую платформу, позволяющую быстро, в сжатые сроки, собрать космический аппарат необходимой конфигурации согласно требованиям заказчика … Одной из отличительных характеристик платформы является использование нейросетей, ранее они на отечественных наноспутниках не применялись", - сообщил Игнатьев. Нейросеть, работающая на микрокомпьютере, будет на орбите анализировать и обрабатывать получаемые данные. Это позволит в несколько раз ускорить передачу информации на Землю за счет эффективного сжатия данных, отметили в самарском вузе. По проекту, энергосистема платформы под названием "Фаэтон" будет примерно в два-три раза мощнее, чем у других наноспутниковых платформ. Указанные запасы мощности нарастят за счет дополнительных раскрывающихся солнечных панелей, использующих высокоэффективные фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида галлия. Таким образом, продолжительность работы наноспутника в космосе увеличится, на борту можно будет устанавливать более энергозатратную полезную нагрузку в виде приборов и научной аппаратуры, добавили в вузе. Предполагается, что опытный образец наноспутника на платформе "Фаэтон" будет изготовлен в 2026 году. Сейчас идет активный набор студентов, желающих принять участие в указанном проекте и другой инновационной деятельности в космической отрасли.
https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html
https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010389063_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_df2bfd77f46f4ed2833c21139b13c2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, космос - риа наука
Технологии, Россия, Космос - РИА Наука
Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту

Самарский студент впервые в России создал проект наноспутниковой платформы с ИИ

© Фото : ИАРКТ/ВКонтактеСтудент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев
Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : ИАРКТ/ВКонтакте
Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, на базе которой можно будет создавать под требования заказчиков наноспутники с искусственным интеллектом, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Цель этого проекта - предложить университетам и научным учреждениям, нуждающимся в создании своего наноспутника, более современную и эффективную наноспутниковую платформу, позволяющую быстро, в сжатые сроки, собрать космический аппарат необходимой конфигурации согласно требованиям заказчика … Одной из отличительных характеристик платформы является использование нейросетей, ранее они на отечественных наноспутниках не применялись", - сообщил Игнатьев.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки
Вчера, 10:57
Нейросеть, работающая на микрокомпьютере, будет на орбите анализировать и обрабатывать получаемые данные. Это позволит в несколько раз ускорить передачу информации на Землю за счет эффективного сжатия данных, отметили в самарском вузе.
По проекту, энергосистема платформы под названием "Фаэтон" будет примерно в два-три раза мощнее, чем у других наноспутниковых платформ. Указанные запасы мощности нарастят за счет дополнительных раскрывающихся солнечных панелей, использующих высокоэффективные фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида галлия. Таким образом, продолжительность работы наноспутника в космосе увеличится, на борту можно будет устанавливать более энергозатратную полезную нагрузку в виде приборов и научной аппаратуры, добавили в вузе.
Предполагается, что опытный образец наноспутника на платформе "Фаэтон" будет изготовлен в 2026 году. Сейчас идет активный набор студентов, желающих принять участие в указанном проекте и другой инновационной деятельности в космической отрасли.
Российский космонавт Иван Вагнер в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Российский космонавт, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками
1 апреля, 09:33
 
ТехнологииРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала