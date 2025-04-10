https://ria.ru/20250410/samara-2010390539.html

Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту

Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту - РИА Новости, 10.04.2025

Самарский студент создал проект наноспутниковой платформы с ИИ на борту

Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, на базе которой можно будет создавать РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:37:00+03:00

2025-04-10T09:37:00+03:00

2025-04-10T09:37:00+03:00

технологии

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САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Студент Самарского университета имени Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, на базе которой можно будет создавать под требования заказчиков наноспутники с искусственным интеллектом, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Цель этого проекта - предложить университетам и научным учреждениям, нуждающимся в создании своего наноспутника, более современную и эффективную наноспутниковую платформу, позволяющую быстро, в сжатые сроки, собрать космический аппарат необходимой конфигурации согласно требованиям заказчика … Одной из отличительных характеристик платформы является использование нейросетей, ранее они на отечественных наноспутниках не применялись", - сообщил Игнатьев. Нейросеть, работающая на микрокомпьютере, будет на орбите анализировать и обрабатывать получаемые данные. Это позволит в несколько раз ускорить передачу информации на Землю за счет эффективного сжатия данных, отметили в самарском вузе. По проекту, энергосистема платформы под названием "Фаэтон" будет примерно в два-три раза мощнее, чем у других наноспутниковых платформ. Указанные запасы мощности нарастят за счет дополнительных раскрывающихся солнечных панелей, использующих высокоэффективные фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида галлия. Таким образом, продолжительность работы наноспутника в космосе увеличится, на борту можно будет устанавливать более энергозатратную полезную нагрузку в виде приборов и научной аппаратуры, добавили в вузе. Предполагается, что опытный образец наноспутника на платформе "Фаэтон" будет изготовлен в 2026 году. Сейчас идет активный набор студентов, желающих принять участие в указанном проекте и другой инновационной деятельности в космической отрасли.

https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html

https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html

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технологии, россия, космос - риа наука