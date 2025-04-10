https://ria.ru/20250410/rynok-2010377236.html

Российский рынок акций начал утро с сильного роста

Российский рынок акций начал утро с сильного роста - РИА Новости, 10.04.2025

Российский рынок акций начал утро с сильного роста

Российский рынок акций резко растет в начале утренней сессии — на 5,09 процента, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:08:00+03:00

2025-04-10T07:08:00+03:00

2025-04-10T09:01:00+03:00

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94857/01/948570175_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_20857668bb1967d448df95e921d5409c.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский рынок акций резко растет в начале утренней сессии — на 5,09 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:01 мск поднялся до 2 785,68 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://ria.ru/20250410/dengi-2010358891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа