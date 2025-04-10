https://ria.ru/20250410/rynok-2010377236.html
Российский рынок акций начал утро с сильного роста
Российский рынок акций начал утро с сильного роста - РИА Новости, 10.04.2025
Российский рынок акций начал утро с сильного роста
Российский рынок акций резко растет в начале утренней сессии — на 5,09 процента, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:08:00+03:00
2025-04-10T07:08:00+03:00
2025-04-10T09:01:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский рынок акций резко растет в начале утренней сессии — на 5,09 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:01 мск поднялся до 2 785,68 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций начал утро с сильного роста
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии на 5,09 процента
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский рынок акций резко растет в начале утренней сессии — на 5,09 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:01 мск поднялся до 2 785,68 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.