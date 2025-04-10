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В сенате США назвали влияние RT большей проблемой, чем контроль над ЯО - РИА Новости, 10.04.2025
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20:35 10.04.2025 (обновлено: 21:35 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/rt-2010578003.html
В сенате США назвали влияние RT большей проблемой, чем контроль над ЯО
В сенате США назвали влияние RT большей проблемой, чем контроль над ЯО - РИА Новости, 10.04.2025
В сенате США назвали влияние RT большей проблемой, чем контроль над ЯО
Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин обеспокоена влиянием телеканала RT на политику страны больше, чем контролем над ядерным оружием. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:35:00+03:00
2025-04-10T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин обеспокоена влиянием телеканала RT на политику страны больше, чем контролем над ядерным оружием. Политик сделала соответствующее заявление во время выступления в конгрессе США в среду. "Хотя контроль над ядерным оружием имеет решающее значение, мы также должны учитывать более широкую проблему иностранного влияния. От китайского контроля над (соцсетью - ред.) TikTok до тезисов Кремля на RT, иностранная дезинформация имеет реальные последствия", - цитируется заявление сенатора. Тест ее выступления опубликован на сайте комитета сената США по международным отношениям. Сенатор также выразила опасения по поводу введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из других стран.В марте президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся.
https://ria.ru/20250410/pentagon-2010367122.html
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в мире, сша, россия, сенат сша, телеканал rt, ядерное оружие
В мире, США, Россия, Сенат США, Телеканал RT, Ядерное оружие
В сенате США назвали влияние RT большей проблемой, чем контроль над ЯО

Сенатор Шейхин обеспокоилась влиянием RT сильнее, чем контролем над ЯО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтудия телеканала RT
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин обеспокоена влиянием телеканала RT на политику страны больше, чем контролем над ядерным оружием.
Политик сделала соответствующее заявление во время выступления в конгрессе США в среду.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Помощник шефа Пентагона разместил в Х публикацию RT
Вчера, 03:45
"Хотя контроль над ядерным оружием имеет решающее значение, мы также должны учитывать более широкую проблему иностранного влияния. От китайского контроля над (соцсетью - ред.) TikTok до тезисов Кремля на RT, иностранная дезинформация имеет реальные последствия", - цитируется заявление сенатора. Тест ее выступления опубликован на сайте комитета сената США по международным отношениям.
Сенатор также выразила опасения по поводу введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из других стран.
В марте президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ
27 марта, 13:14
 
В миреСШАРоссияСенат СШАТелеканал RTЯдерное оружие
 
 
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