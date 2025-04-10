Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза
МВД: количество наркопреступлений в подростковой среде выросло в 1,8 раза
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Количество подростковых наркопреступлений в РФ выросло в 1,8 раза с 2022 года, сбыт запрещенных веществ увеличился в 2,4 раза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Статистика весьма печальна: с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза. Основная их часть - сбыт наркотиков - увеличилась в 2,4 раза", - написала Волк.
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Официальный представитель МВД рассказала, как преступники заманивают в криминальную деятельность подростков. В частности, она отметила, что злоумышленники через мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях подыскивают ищущих легкие деньги подростков с помощью заманчивых объявлений о высокооплачиваемой работе доставщиком.
"На первый взгляд все выглядит безобидно, но, когда юный соискатель осознает криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет", - подчеркнула Волк.
Также, по словам Волк, преступники требуют у несовершеннолетних фото с документом, объясняя это как страховку от хищения товара, однако злоумышленники получают инструмент для шантажа своих "работников" и физического давления на них. Как уточнила официальный представитель МВД РФ, известны случаи, когда курьера находили по персональным данным и избивали, вымогая деньги.
В ноябре 2024 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с начала прошлого года в России выявлены 145 тысяч наркопреступлений, изъяты более 25 тонн запрещенных веществ.