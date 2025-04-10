Рейтинг@Mail.ru
Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/rossija-2010380571.html
Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза
Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза - РИА Новости, 10.04.2025
Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза
Количество подростковых наркопреступлений в РФ выросло в 1,8 раза с 2022 года, сбыт запрещенных веществ увеличился в 2,4 раза, сообщила официальный... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:00:00+03:00
2025-04-10T08:00:00+03:00
россия
ирина волк
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/77/1550137750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91bb15af1a329f6d067e4d9ea8647bdd.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Количество подростковых наркопреступлений в РФ выросло в 1,8 раза с 2022 года, сбыт запрещенных веществ увеличился в 2,4 раза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."Статистика весьма печальна: с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза. Основная их часть - сбыт наркотиков - увеличилась в 2,4 раза", - написала Волк. Официальный представитель МВД рассказала, как преступники заманивают в криминальную деятельность подростков. В частности, она отметила, что злоумышленники через мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях подыскивают ищущих легкие деньги подростков с помощью заманчивых объявлений о высокооплачиваемой работе доставщиком. "На первый взгляд все выглядит безобидно, но, когда юный соискатель осознает криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет", - подчеркнула Волк. Также, по словам Волк, преступники требуют у несовершеннолетних фото с документом, объясняя это как страховку от хищения товара, однако злоумышленники получают инструмент для шантажа своих "работников" и физического давления на них. Как уточнила официальный представитель МВД РФ, известны случаи, когда курьера находили по персональным данным и избивали, вымогая деньги. В ноябре 2024 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с начала прошлого года в России выявлены 145 тысяч наркопреступлений, изъяты более 25 тонн запрещенных веществ.
https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html
https://ria.ru/20250116/reutov-1994014745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/77/1550137750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52ef73207a265c03694503017b844625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина волк, владимир колокольцев
Россия, Ирина Волк, Владимир Колокольцев
Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза

МВД: количество наркопреступлений в подростковой среде выросло в 1,8 раза

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Количество подростковых наркопреступлений в РФ выросло в 1,8 раза с 2022 года, сбыт запрещенных веществ увеличился в 2,4 раза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Статистика весьма печальна: с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза. Основная их часть - сбыт наркотиков - увеличилась в 2,4 раза", - написала Волк.
Подозреваемый в незаконном лишении свободы школьницы и склонение ее к употреблению наркотических средств. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками
26 января, 17:05
Официальный представитель МВД рассказала, как преступники заманивают в криминальную деятельность подростков. В частности, она отметила, что злоумышленники через мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях подыскивают ищущих легкие деньги подростков с помощью заманчивых объявлений о высокооплачиваемой работе доставщиком.
"На первый взгляд все выглядит безобидно, но, когда юный соискатель осознает криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет", - подчеркнула Волк.
Также, по словам Волк, преступники требуют у несовершеннолетних фото с документом, объясняя это как страховку от хищения товара, однако злоумышленники получают инструмент для шантажа своих "работников" и физического давления на них. Как уточнила официальный представитель МВД РФ, известны случаи, когда курьера находили по персональным данным и избивали, вымогая деньги.
В ноябре 2024 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с начала прошлого года в России выявлены 145 тысяч наркопреступлений, изъяты более 25 тонн запрещенных веществ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Задержанный в Подмосковье подросток планировал напасть на школу в Реутове
16 января, 15:31
 
РоссияИрина ВолкВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала