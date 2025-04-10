https://ria.ru/20250410/rossija-2010378347.html

В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт

В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт - РИА Новости, 10.04.2025

В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт

Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты, в том числе через новый сервис на "Госуслугах",... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:25:00+03:00

2025-04-10T07:25:00+03:00

2025-04-10T10:00:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты, в том числе через новый сервис на "Госуслугах", заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Согласно данным созданной Роскомнадзором Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через "Госуслуги", - сообщили в Роскомнадзоре. С 1 апреля на портале госуслуг стал доступен сервис "Сим-карты" - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Сервис также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до выяснения обстоятельств. Также можно заблокировать номер телефона. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо. До этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008920245.html

https://ria.ru/20250409/inostrantsy-2010224591.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)