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В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт - РИА Новости, 10.04.2025
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07:25 10.04.2025 (обновлено: 10:00 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/rossija-2010378347.html
В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт
В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт - РИА Новости, 10.04.2025
В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт
Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты, в том числе через новый сервис на "Госуслугах",... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:25:00+03:00
2025-04-10T10:00:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты, в том числе через новый сервис на "Госуслугах", заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Согласно данным созданной Роскомнадзором Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через "Госуслуги", - сообщили в Роскомнадзоре. С 1 апреля на портале госуслуг стал доступен сервис "Сим-карты" - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Сервис также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до выяснения обстоятельств. Также можно заблокировать номер телефона. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо. До этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008920245.html
https://ria.ru/20250409/inostrantsy-2010224591.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт

Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты, в том числе через новый сервис на "Госуслугах", заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Согласно данным созданной Роскомнадзором Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через "Госуслуги", - сообщили в Роскомнадзоре.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Пользователи "Госуслуг" почти шесть миллионов раз проверили свои сим-карты
2 апреля, 15:44
С 1 апреля на портале госуслуг стал доступен сервис "Сим-карты" - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Сервис также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до выяснения обстоятельств. Также можно заблокировать номер телефона.
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо. До этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минцифры упростит регистрацию сим-карт для иностранцев
Вчера, 13:27
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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