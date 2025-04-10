В РКН назвали число заблокированных с 1 по 6 апреля сим-карт
Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля
Сим-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Почти 16 миллионов сим-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты, в том числе через новый сервис на "Госуслугах", заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Согласно данным созданной Роскомнадзором Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), в период с 1 по 6 апреля 15,8 миллиона сим-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным сим-картам, а не только информацию по сим-картам, заблокированным через "Госуслуги", - сообщили в Роскомнадзоре.
С 1 апреля на портале госуслуг стал доступен сервис "Сим-карты" - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Сервис также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до выяснения обстоятельств. Также можно заблокировать номер телефона.
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо. До этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.