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"Роскосмос" и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.04.2025
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Наука
 
09:23 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/roskosmos-2010388421.html
"Роскосмос" и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве
"Роскосмос" и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 10.04.2025
"Роскосмос" и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве
"Роскосмос" и Научно-исследовательский центр "Курчатовский институт" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для реализации нового федерального... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:23:00+03:00
2025-04-10T09:23:00+03:00
наука
дмитрий баканов
михаил ковальчук
роскосмос
курчатовский институт
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Роскосмос" и Научно-исследовательский центр "Курчатовский институт" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для реализации нового федерального проекта "Космический атом", сообщили в госкорпорации. "Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Главная цель – формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий, а также ускоренного промышленного освоения и вывода на рынок таких заделов", - говорится на сайте госкорпорации. Стороны также договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию, который будет обеспечивать взаимодействие "Роскосмоса" и Курчатовского института по основным направлениям сотрудничества. В состав совета вошли 10 человек, по пять представителей от каждой организации, уточнили в госкорпорации. "Подписание соглашения с НИЦ "Курчатовский институт" - это принципиально важное решение для Роскосмоса. В рамках национального проекта по развитию космической деятельности мы формируем федеральный проект "Космический атом" – ядерную космическую программу. Без научного руководителя в лице Курчатовского института реализовать эту задачу будет практически невозможно", - приводятся в сообщении слова Баканова.
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дмитрий баканов, михаил ковальчук, роскосмос, курчатовский институт
Наука, Дмитрий Баканов, Михаил Ковальчук, Роскосмос, Курчатовский институт
"Роскосмос" и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

Роскосмос и Курчатовский институт вместе реализуют ядерную космическую программу

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерВид на космос с борта МКС
Вид на космос с борта МКС - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Вид на космос с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Роскосмос" и Научно-исследовательский центр "Курчатовский институт" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для реализации нового федерального проекта "Космический атом", сообщили в госкорпорации.
"Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Главная цель – формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий, а также ускоренного промышленного освоения и вывода на рынок таких заделов", - говорится на сайте госкорпорации.
Стороны также договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию, который будет обеспечивать взаимодействие "Роскосмоса" и Курчатовского института по основным направлениям сотрудничества. В состав совета вошли 10 человек, по пять представителей от каждой организации, уточнили в госкорпорации.
"Подписание соглашения с НИЦ "Курчатовский институт" - это принципиально важное решение для Роскосмоса. В рамках национального проекта по развитию космической деятельности мы формируем федеральный проект "Космический атом" – ядерную космическую программу. Без научного руководителя в лице Курчатовского института реализовать эту задачу будет практически невозможно", - приводятся в сообщении слова Баканова.
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