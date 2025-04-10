https://ria.ru/20250410/romanov-2010384676.html

Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых

Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых - РИА Новости, 10.04.2025

Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых

Житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд об установлении факта родственных отношений с великим князем из династии Романовых Михаилом Александровичем, РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:54:00+03:00

2025-04-10T08:54:00+03:00

2025-04-10T10:13:00+03:00

пермь

кемеровский район

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николай i

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александр i

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КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд об установлении факта родственных отношений с великим князем из династии Романовых Михаилом Александровичем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. "В Кемеровский районный суд Кемеровской области от жителя Кемеровского муниципального округа поступило заявление об установлении факта родственных отношений с Романовым Михаилом Александровичем 22.11(4.12).1878 года рождения, который по мнению заявителя, является его кровным родственником – прадедом. Кроме прочего, заявитель просит назначить генетическую экспертизу в научном учреждении, имеющим опыт работы с ДНК Романовых, а также в качестве доказательств предлагает обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности)", – говорится в сообщении. Уточняется, что заявитель приобщил к заявлению 128 фотографий, среди которых его фото, ближайших родственников, а также членов семьи из династии Романовых. Как следует из данных государственного архива Пермского края, великий князь Михаил Александрович был четвертым сыном императора Александра III и его жены императрицы Марии Фёдоровны. В 1899-1904 годах, с момента смерти великого князя Георгия Александровича и до рождения у Николая II сына Алексея являлся наследником Российского престола. Николай II рассматривал брата как возможного регента при малолетнем сыне в случае своей смерти. 2 (15) марта 1917 года Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила Романова. На следующий день под давлением членов Временного комитета Государственной думы и Временного правительства Михаил Романов отказался от принятия верховной власти, передав решение вопроса о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию. С марта 1917 по март 1918 год Михаил Романов находился под домашним арестом в Гатчине, затем был сослан в Пермь, куда вслед за ним последовал его личный секретарь Николай Жонсон. Власти Перми разрешили великому князю свободно перемещаться по городу, но обязали ежедневно отмечаться в ГубЧК. Но жизнь Михаила в Перми оказалась недолгой. Как установила следственная комиссия на основании воспоминаний участников событий, вечером 12 июня группа заговорщиков составила подложный документ об аресте великого князя. В ночь на 13 июня Михаил вместе с сопровождавшим его секретарем были вывезены за пределы города и застрелены.

https://ria.ru/20241101/knyaginya-1981128846.html

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кемеровский район

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пермь, кемеровский район, кемеровская область, николай i, михаил романов (великий князь), александр i, "временное правительство", происшествия