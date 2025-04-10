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Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых - РИА Новости, 10.04.2025
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08:54 10.04.2025 (обновлено: 10:13 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/romanov-2010384676.html
Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых
Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых - РИА Новости, 10.04.2025
Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых
Житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд об установлении факта родственных отношений с великим князем из династии Романовых Михаилом Александровичем, РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:54:00+03:00
2025-04-10T10:13:00+03:00
пермь
кемеровский район
кемеровская область
николай i
михаил романов (великий князь)
александр i
"временное правительство"
происшествия
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КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд об установлении факта родственных отношений с великим князем из династии Романовых Михаилом Александровичем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. "В Кемеровский районный суд Кемеровской области от жителя Кемеровского муниципального округа поступило заявление об установлении факта родственных отношений с Романовым Михаилом Александровичем 22.11(4.12).1878 года рождения, который по мнению заявителя, является его кровным родственником – прадедом. Кроме прочего, заявитель просит назначить генетическую экспертизу в научном учреждении, имеющим опыт работы с ДНК Романовых, а также в качестве доказательств предлагает обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности)", – говорится в сообщении. Уточняется, что заявитель приобщил к заявлению 128 фотографий, среди которых его фото, ближайших родственников, а также членов семьи из династии Романовых. Как следует из данных государственного архива Пермского края, великий князь Михаил Александрович был четвертым сыном императора Александра III и его жены императрицы Марии Фёдоровны. В 1899-1904 годах, с момента смерти великого князя Георгия Александровича и до рождения у Николая II сына Алексея являлся наследником Российского престола. Николай II рассматривал брата как возможного регента при малолетнем сыне в случае своей смерти. 2 (15) марта 1917 года Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила Романова. На следующий день под давлением членов Временного комитета Государственной думы и Временного правительства Михаил Романов отказался от принятия верховной власти, передав решение вопроса о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию. С марта 1917 по март 1918 год Михаил Романов находился под домашним арестом в Гатчине, затем был сослан в Пермь, куда вслед за ним последовал его личный секретарь Николай Жонсон. Власти Перми разрешили великому князю свободно перемещаться по городу, но обязали ежедневно отмечаться в ГубЧК. Но жизнь Михаила в Перми оказалась недолгой. Как установила следственная комиссия на основании воспоминаний участников событий, вечером 12 июня группа заговорщиков составила подложный документ об аресте великого князя. В ночь на 13 июня Михаил вместе с сопровождавшим его секретарем были вывезены за пределы города и застрелены.
https://ria.ru/20241101/knyaginya-1981128846.html
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пермь
кемеровский район
кемеровская область
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пермь, кемеровский район, кемеровская область, николай i, михаил романов (великий князь), александр i, "временное правительство", происшествия
Пермь, Кемеровский район, Кемеровская область, Николай I, Михаил Романов (Великий князь), Александр I, "Временное правительство", Происшествия
Житель Кузбасса решил доказать факт кровной связи с династией Романовых

Житель Кузбасса решил установить факт кровной связи с династией Романовых в суде

© Public domainВеликий князь Михаил Александрович Романов
Великий князь Михаил Александрович Романов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Public domain
Великий князь Михаил Александрович Романов. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд об установлении факта родственных отношений с великим князем из династии Романовых Михаилом Александровичем, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
"В Кемеровский районный суд Кемеровской области от жителя Кемеровского муниципального округа поступило заявление об установлении факта родственных отношений с Романовым Михаилом Александровичем 22.11(4.12).1878 года рождения, который по мнению заявителя, является его кровным родственником – прадедом. Кроме прочего, заявитель просит назначить генетическую экспертизу в научном учреждении, имеющим опыт работы с ДНК Романовых, а также в качестве доказательств предлагает обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности)", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что заявитель приобщил к заявлению 128 фотографий, среди которых его фото, ближайших родственников, а также членов семьи из династии Романовых.
Как следует из данных государственного архива Пермского края, великий князь Михаил Александрович был четвертым сыном императора Александра III и его жены императрицы Марии Фёдоровны. В 1899-1904 годах, с момента смерти великого князя Георгия Александровича и до рождения у Николая II сына Алексея являлся наследником Российского престола. Николай II рассматривал брата как возможного регента при малолетнем сыне в случае своей смерти.
2 (15) марта 1917 года Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила Романова. На следующий день под давлением членов Временного комитета Государственной думы и Временного правительства Михаил Романов отказался от принятия верховной власти, передав решение вопроса о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию.
С марта 1917 по март 1918 год Михаил Романов находился под домашним арестом в Гатчине, затем был сослан в Пермь, куда вслед за ним последовал его личный секретарь Николай Жонсон. Власти Перми разрешили великому князю свободно перемещаться по городу, но обязали ежедневно отмечаться в ГубЧК. Но жизнь Михаила в Перми оказалась недолгой. Как установила следственная комиссия на основании воспоминаний участников событий, вечером 12 июня группа заговорщиков составила подложный документ об аресте великого князя. В ночь на 13 июня Михаил вместе с сопровождавшим его секретарем были вывезены за пределы города и застрелены.
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