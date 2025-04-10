https://ria.ru/20250410/risk-2010465828.html

Яковенко предупредил о риске рецессии из-за торговой войны США с КНР

Яковенко предупредил о риске рецессии из-за торговой войны США с КНР - РИА Новости, 10.04.2025

Яковенко предупредил о риске рецессии из-за торговой войны США с КНР

Торговая война США при президенте Дональде Трампе с Китаем, а также другими странами может привести к глобальному экономическому спаду, возможно и падение... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:42:00+03:00

2025-04-10T13:42:00+03:00

2025-04-10T13:42:00+03:00

сша

китай

россия

дональд трамп

александр яковенко

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Торговая война США при президенте Дональде Трампе с Китаем, а также другими странами может привести к глобальному экономическому спаду, возможно и падение спроса на энергоносители, высказал мнение в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Уже ясно, что торговая война Америки против Китая и других ключевых стран мира, включая союзников, вполне может привести к замедлению экономического роста повсюду в мире, включая сами США, а то и к глобальной рецессии", - сказал агентству Яковенко. Говоря об эффекте торговой войны, он также отметил, что на переформатирование производственных цепочек и целых регионов, включая Европу и Восточную Азию, потребуется время, кроме того, возможно снижение спроса на энергоносители и другие статьи сырьевого экспорта РФ. "На сегодняшний день провести оценку даже порядка цифр, о которых будет идти речь, затруднительно. Точно так же, как и администрация США пока не имеет четких представлений о реальных поступлениях от своих тарифных мер. В любом случае будет временной лаг между их запуском и результатами, и он будет источником неопределенности и страхов в самих США. Как минимум, понадобится месяц, но и его будет политически трудно пережить", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010460764.html

https://ria.ru/20250409/analitik-2010161296.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, россия, дональд трамп, александр яковенко, введение трампом пошлин на импорт, в мире