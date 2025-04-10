https://ria.ru/20250410/rezervy-2010520499.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 10.04.2025

Международные резервы России обновили исторический максимум

Российские международные резервы выросли до 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:23:00+03:00

2025-04-10T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка."Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658,0 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов. Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта. За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9 процента и в начале января 2024-го составляли 598,592 миллиарда долларов. За прошлый год этот показатель вырос еще на 1,76 процента, достигнув 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025-го.

https://ria.ru/20250322/aktivy-2006625123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, мвф