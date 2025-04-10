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Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 10.04.2025
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16:23 10.04.2025 (обновлено: 16:44 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/rezervy-2010520499.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 10.04.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум
Российские международные резервы выросли до 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка."Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658,0 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов. Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта. За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9 процента и в начале января 2024-го составляли 598,592 миллиарда долларов. За прошлый год этот показатель вырос еще на 1,76 процента, достигнув 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025-го.
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Экономика, Россия, США, МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ выросли до $658 млрд, достигнув исторического максимума

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658,0 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.
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По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов. Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта.

Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9 процента и в начале января 2024-го составляли 598,592 миллиарда долларов. За прошлый год этот показатель вырос еще на 1,76 процента, достигнув 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025-го.
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