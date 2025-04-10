https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html

Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта

Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта - РИА Новости, 10.04.2025

Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта

Помощь с поиском новых рынков сбыта для российских поставщиков может оказать сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:10:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

экономика

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Помощь с поиском новых рынков сбыта для российских поставщиков может оказать сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."В условиях необходимости расширения сбыта вопрос о том, где найти покупателей за границей, становится особенно актуальным для российских экспортеров. Конкуренция на мировых рынках высока, а доступ к информации о потенциальных партнерах часто ограничен. Как же бизнесу найти новые рынки сбыта, снизить риски и выйти на международный уровень с наибольшей эффективностью? Ответ на этот вопрос предлагает сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Этот инструмент, объединяющий в себе комплекс услуг, позволяет компаниям не только найти покупателей за границей, но и наладить устойчивые деловые связи, повысить узнаваемость продукции и минимизировать издержки выхода на зарубежные рынки.Одной из ключевых услуг сервиса является "Поиск покупателя". В рамках услуги российские компании могут найти потенциальных клиентов за рубежом, проанализировать спрос на продукцию и выбрать наиболее перспективные рынки. Аккредитованные РЭЦ профессиональные эксперты рынка окажут поддержку в установлении контактов с зарубежными партнерами, проведут маркетинговые исследования и предоставят аналитические данные по ключевым секторам запрашиваемого рынка. По запросу компании подрядчик подготовит отчет с указанием конкретных клиентов, заинтересованных в поставках производимой продукции."Экспорт - это не только возможность масштабирования бизнеса, но и важный шаг к устойчивому развитию компании. Использование современных инструментов делает этот путь более предсказуемым и эффективным, помогая российским предпринимателям успешно выходить на международные рынки", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.Один из самых эффективных способов продвижения продукции за границей - это участие в международных выставках и бизнес-миссиях. РЭЦ организует коллективные стенды "Сделано в России" на крупнейших отраслевых мероприятиях, предоставляя компаниям возможность презентовать свою продукцию зарубежной аудитории. Бизнес-миссии позволяют экспортерам вживую познакомиться с потенциальными клиентами, провести переговоры и изучить специфику работы на конкретных зарубежных рынках. Такие мероприятия создают уникальные условия для выстраивания доверительных отношений и заключения долгосрочных контрактов.Еще одним важным инструментом поддержки является программа продвижения "Сделано в России", которая помогает отечественным компаниям повысить узнаваемость своей продукции на международном рынке. Участие в программе открывает доступ к дополнительным маркетинговым возможностям, включая продвижение через официальные каналы РЭЦ, участие в зарубежных рекламных кампаниях и использование знака "Сделано в России". Этот знак подтверждает добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции, что способствует повышению доверия со стороны иностранных покупателей.

https://ria.ru/20250409/eksport-2010201311.html

https://ria.ru/20250404/kuznetsov-2009266875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц)