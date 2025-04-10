https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html
Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта
Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта - РИА Новости, 10.04.2025
Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта
Помощь с поиском новых рынков сбыта для российских поставщиков может оказать сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:10:00+03:00
2025-04-10T13:10:00+03:00
2025-04-10T13:10:00+03:00
экономика
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Помощь с поиском новых рынков сбыта для российских поставщиков может оказать сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."В условиях необходимости расширения сбыта вопрос о том, где найти покупателей за границей, становится особенно актуальным для российских экспортеров. Конкуренция на мировых рынках высока, а доступ к информации о потенциальных партнерах часто ограничен. Как же бизнесу найти новые рынки сбыта, снизить риски и выйти на международный уровень с наибольшей эффективностью? Ответ на этот вопрос предлагает сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Этот инструмент, объединяющий в себе комплекс услуг, позволяет компаниям не только найти покупателей за границей, но и наладить устойчивые деловые связи, повысить узнаваемость продукции и минимизировать издержки выхода на зарубежные рынки.Одной из ключевых услуг сервиса является "Поиск покупателя". В рамках услуги российские компании могут найти потенциальных клиентов за рубежом, проанализировать спрос на продукцию и выбрать наиболее перспективные рынки. Аккредитованные РЭЦ профессиональные эксперты рынка окажут поддержку в установлении контактов с зарубежными партнерами, проведут маркетинговые исследования и предоставят аналитические данные по ключевым секторам запрашиваемого рынка. По запросу компании подрядчик подготовит отчет с указанием конкретных клиентов, заинтересованных в поставках производимой продукции."Экспорт - это не только возможность масштабирования бизнеса, но и важный шаг к устойчивому развитию компании. Использование современных инструментов делает этот путь более предсказуемым и эффективным, помогая российским предпринимателям успешно выходить на международные рынки", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.Один из самых эффективных способов продвижения продукции за границей - это участие в международных выставках и бизнес-миссиях. РЭЦ организует коллективные стенды "Сделано в России" на крупнейших отраслевых мероприятиях, предоставляя компаниям возможность презентовать свою продукцию зарубежной аудитории. Бизнес-миссии позволяют экспортерам вживую познакомиться с потенциальными клиентами, провести переговоры и изучить специфику работы на конкретных зарубежных рынках. Такие мероприятия создают уникальные условия для выстраивания доверительных отношений и заключения долгосрочных контрактов.Еще одним важным инструментом поддержки является программа продвижения "Сделано в России", которая помогает отечественным компаниям повысить узнаваемость своей продукции на международном рынке. Участие в программе открывает доступ к дополнительным маркетинговым возможностям, включая продвижение через официальные каналы РЭЦ, участие в зарубежных рекламных кампаниях и использование знака "Сделано в России". Этот знак подтверждает добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции, что способствует повышению доверия со стороны иностранных покупателей.
https://ria.ru/20250409/eksport-2010201311.html
https://ria.ru/20250404/kuznetsov-2009266875.html
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экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Сервис "Профессионалы экспорта" от РЭЦ поможет найти рынки сбыта
РЭЦ рассказал о работе сервиса Профессионалы экспорта на платформе Мой экспорт
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Помощь с поиском новых рынков сбыта для российских поставщиков может оказать сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"В условиях необходимости расширения сбыта вопрос о том, где найти покупателей за границей, становится особенно актуальным для российских экспортеров. Конкуренция на мировых рынках высока, а доступ к информации о потенциальных партнерах часто ограничен. Как же бизнесу найти новые рынки сбыта, снизить риски и выйти на международный уровень с наибольшей эффективностью? Ответ на этот вопрос предлагает сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.
Этот инструмент, объединяющий в себе комплекс услуг, позволяет компаниям не только найти покупателей за границей, но и наладить устойчивые деловые связи, повысить узнаваемость продукции и минимизировать издержки выхода на зарубежные рынки.
Одной из ключевых услуг сервиса является "Поиск покупателя". В рамках услуги российские компании могут найти потенциальных клиентов за рубежом, проанализировать спрос на продукцию и выбрать наиболее перспективные рынки. Аккредитованные РЭЦ профессиональные эксперты рынка окажут поддержку в установлении контактов с зарубежными партнерами, проведут маркетинговые исследования и предоставят аналитические данные по ключевым секторам запрашиваемого рынка. По запросу компании подрядчик подготовит отчет с указанием конкретных клиентов, заинтересованных в поставках производимой продукции.
"Экспорт - это не только возможность масштабирования бизнеса, но и важный шаг к устойчивому развитию компании. Использование современных инструментов делает этот путь более предсказуемым и эффективным, помогая российским предпринимателям успешно выходить на международные рынки", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.
Один из самых эффективных способов продвижения продукции за границей - это участие в международных выставках и бизнес-миссиях. РЭЦ организует коллективные стенды "Сделано в России" на крупнейших отраслевых мероприятиях, предоставляя компаниям возможность презентовать свою продукцию зарубежной аудитории. Бизнес-миссии позволяют экспортерам вживую познакомиться с потенциальными клиентами, провести переговоры и изучить специфику работы на конкретных зарубежных рынках. Такие мероприятия создают уникальные условия для выстраивания доверительных отношений и заключения долгосрочных контрактов.
Еще одним важным инструментом поддержки является программа продвижения "Сделано в России", которая помогает отечественным компаниям повысить узнаваемость своей продукции на международном рынке. Участие в программе открывает доступ к дополнительным маркетинговым возможностям, включая продвижение через официальные каналы РЭЦ, участие в зарубежных рекламных кампаниях и использование знака "Сделано в России". Этот знак подтверждает добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции, что способствует повышению доверия со стороны иностранных покупателей.