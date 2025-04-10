https://ria.ru/20250410/rektor-2010411617.html

Андрей Логинов стал ректором РГГУ

Андрей Логинов стал ректором РГГУ - РИА Новости, 10.04.2025

Андрей Логинов стал ректором РГГУ

Андрей Логинов назначен на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщает Минобрнауки РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:32:00+03:00

2025-04-10T10:32:00+03:00

2025-04-10T10:41:00+03:00

россия

андрей логинов

российский государственный гуманитарный университет

образование - общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Андрей Логинов назначен на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщает Минобрнауки РФ в Telegram-канале."На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов", - говорится в сообщении министерства.С 2024 года Логинов исполнял обязанности ректора РГГУ. До него эту работу выполнял Александр Безбородов, который ушел из вуза по собственному желанию.Логинов родился в 1957 году в городе Нижний Тагил Свердловской области. В 1979 году окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "история", работал на кафедре этнографии исторического факультета МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование индейского населения Оклахомы в XIX в.". В 2000 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция". С 2020 по 2024 год занимал должность заместителя министра юстиции РФ. Имеет ученые степени доктора политических наук и кандидата исторических наук. Отмечен орденом Александра Невского, орденом Почета и многими другими наградами государственных и общественных организаций.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995323804.html

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Ольга Фомченкова

россия, андрей логинов, российский государственный гуманитарный университет, образование - общество