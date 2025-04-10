Андрей Логинов стал ректором РГГУ
Минобрнауки: Андрея Логинова назвначили на должность ректора РГГУ
Андрей Логинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Андрей Логинов назначен на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщает Минобрнауки РФ в Telegram-канале.
"На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов", - говорится в сообщении министерства.
С 2024 года Логинов исполнял обязанности ректора РГГУ. До него эту работу выполнял Александр Безбородов, который ушел из вуза по собственному желанию.
Логинов родился в 1957 году в городе Нижний Тагил Свердловской области. В 1979 году окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "история", работал на кафедре этнографии исторического факультета МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование индейского населения Оклахомы в XIX в.". В 2000 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция". С 2020 по 2024 год занимал должность заместителя министра юстиции РФ. Имеет ученые степени доктора политических наук и кандидата исторических наук. Отмечен орденом Александра Невского, орденом Почета и многими другими наградами государственных и общественных организаций.
В институте Пушкина назначили нового ректора
24 января, 13:54