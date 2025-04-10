https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html

Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе

Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе - РИА Новости, 10.04.2025

Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" в Пскове, РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:34:00+03:00

2025-04-10T03:34:00+03:00

2025-04-10T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" в Пскове, который стоит от 12 тысяч рублей в сутки, выяснил корреспондент РИА Новости. О том, что Ильина в Пскове жила именно там, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. При этом большую часть времени ректор проводила в так называемых командировках в Москве, где купила две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. "Двор Подзноева" — один из самых дорогих отелей в Пскове. Корреспондент агентства побывал там и пообщался с сотрудниками. Минимальная стоимость номера на сутки 9 апреля составляет 9650 рублей. Цена зависит от количества проживающих, уточнили в отеле. Администратор гостиницы показал корреспонденту агентства номер люкс, аналогичный тому, в котором проживала Ильина. Он стоит 13 400 рублей в сутки. Номера люкс в отеле — это большие комнаты, визуально разделенные на спальню, гостиную и рабочую зону. Рабочее место оборудовано зеркалом, настольной лампой и кофемашиной. В спальне плотные шторы и кровать King Size, а в зоне гостиной стоят телевизор, журнальный стол и диван. Накануне Псковский городской суд арестовал Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ее обвиняют в присвоении десяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20250408/pskov-2010099334.html

https://ria.ru/20250409/rektora-2010224751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люкс, в котором проживала арестованная по делу о хищении бюджетных средств ректор в Пскове Арестованная по делу о хищении бюджетных средств ректор Псковского госуниверситета Ильина проживала в люксе в ресторанно-гостиничном комплексе "Двор Подзноева" в Пскове, который стоит от 12 тысяч рублей в сутки с возможностью посещения СПА-комплекса на 1,5 часа в день, выяснил корреспондент РИА Новости. 2025-04-10T03:34 true PT0M57S

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