https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html
Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе
Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе - РИА Новости, 10.04.2025
Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" в Пскове, РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:34:00+03:00
2025-04-10T03:34:00+03:00
2025-04-10T12:18:00+03:00
псков
москва
россия
происшествия
наталья ильина
псковский государственный университет (псковгу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010382607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb73b1ad73565f8785c71cc083faf700.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" в Пскове, который стоит от 12 тысяч рублей в сутки, выяснил корреспондент РИА Новости. О том, что Ильина в Пскове жила именно там, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. При этом большую часть времени ректор проводила в так называемых командировках в Москве, где купила две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. "Двор Подзноева" — один из самых дорогих отелей в Пскове. Корреспондент агентства побывал там и пообщался с сотрудниками. Минимальная стоимость номера на сутки 9 апреля составляет 9650 рублей. Цена зависит от количества проживающих, уточнили в отеле. Администратор гостиницы показал корреспонденту агентства номер люкс, аналогичный тому, в котором проживала Ильина. Он стоит 13 400 рублей в сутки. Номера люкс в отеле — это большие комнаты, визуально разделенные на спальню, гостиную и рабочую зону. Рабочее место оборудовано зеркалом, настольной лампой и кофемашиной. В спальне плотные шторы и кровать King Size, а в зоне гостиной стоят телевизор, журнальный стол и диван. Накануне Псковский городской суд арестовал Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ее обвиняют в присвоении десяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20250408/pskov-2010099334.html
https://ria.ru/20250409/rektora-2010224751.html
псков
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010382607_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4d61c2939e425214044d24038b30958.jpg
Люкс, в котором проживала арестованная по делу о хищении бюджетных средств ректор в Пскове
Арестованная по делу о хищении бюджетных средств ректор Псковского госуниверситета Ильина проживала в люксе в ресторанно-гостиничном комплексе "Двор Подзноева" в Пскове, который стоит от 12 тысяч рублей в сутки с возможностью посещения СПА-комплекса на 1,5 часа в день, выяснил корреспондент РИА Новости.
2025-04-10T03:34
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, москва, россия, происшествия, наталья ильина, псковский государственный университет (псковгу)
Псков, Москва, Россия, Происшествия, Наталья Ильина, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Арестованная ректор ПсковГУ жила в люксе
Арестованная по делу о хищении ректор Псковского госуниверситета жила в люксе
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении, проживала в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" в Пскове, который стоит от 12 тысяч рублей в сутки, выяснил корреспондент РИА Новости.
О том, что Ильина в Пскове
жила именно там, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. При этом большую часть времени ректор проводила в так называемых командировках в Москве
, где купила две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей.
"Двор Подзноева" — один из самых дорогих отелей в Пскове. Корреспондент агентства побывал там и пообщался с сотрудниками. Минимальная стоимость номера на сутки 9 апреля составляет 9650 рублей. Цена зависит от количества проживающих, уточнили в отеле.
Администратор гостиницы показал корреспонденту агентства номер люкс, аналогичный тому, в котором проживала Ильина. Он стоит 13 400 рублей в сутки.
Номера люкс в отеле — это большие комнаты, визуально разделенные на спальню, гостиную и рабочую зону. Рабочее место оборудовано зеркалом, настольной лампой и кофемашиной. В спальне плотные шторы и кровать King Size, а в зоне гостиной стоят телевизор, журнальный стол и диван.
Накануне Псковский городской суд арестовал Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ее обвиняют в присвоении десяти миллионов рублей.