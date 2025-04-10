https://ria.ru/20250410/razmer-2010482894.html

В офисе Зеленского назвали ограничение размеров ВСУ красной линией

В офисе Зеленского назвали ограничение размеров ВСУ красной линией - РИА Новости, 10.04.2025

В офисе Зеленского назвали ограничение размеров ВСУ красной линией

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что никто не может указывать, какие вооруженные силы могут быть у Украины, принятие... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:24:00+03:00

2025-04-10T14:24:00+03:00

2025-04-10T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что никто не может указывать, какие вооруженные силы могут быть у Украины, принятие ограничений по их размеру или общей боеготовности будет "красной линией" на переговорах по завершению украинского конфликта, передает агентство Рейтер. "Это принципиальная позиция Украины: никто... не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть", - заявил Палиса агентству. По его словам, Киев заявил США, что принятие ограничений по размерам ее вооруженных сил или общей готовности ее войск станет "красной линией" на переговорах по завершению украинского конфликта, передает агентство. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010455945.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский