https://ria.ru/20250410/pvo-2010376993.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника
Вооруженные силы сбили 42 дрона ВСУ в семи российских регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:06:00+03:00
2025-04-10T07:06:00+03:00
2025-04-10T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 42 дрона ВСУ в семи российских регионах, сообщили в Минобороны."За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:При этом утром над Курской областью сбили еще шесть БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника
МО: ПВО за ночь уничтожила 42 украинских БПЛА в семи регионах России