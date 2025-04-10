https://ria.ru/20250410/pvo-2010376993.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника

Вооруженные силы сбили 42 дрона ВСУ в семи российских регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:06:00+03:00

2025-04-10T07:06:00+03:00

2025-04-10T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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беспилотники

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 42 дрона ВСУ в семи российских регионах, сообщили в Минобороны."За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные ликвидировали:При этом утром над Курской областью сбили еще шесть БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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