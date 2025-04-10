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Путин: Россия сможет закрыть все вопросы, связанные со строительством жилья
Путин: Россия сможет закрыть все вопросы, связанные со строительством жилья - РИА Новости, 10.04.2025
Путин: Россия сможет закрыть все вопросы, связанные со строительством жилья
Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко сообщил, что у России есть все необходимое для решения жилищных вопросов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:51:00+03:00
2025-04-10T18:51:00+03:00
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жилье
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко сообщил, что у России есть все необходимое для решения жилищных вопросов."Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая", — подчеркнул глава государства.Президент отметил, что жилищные вопросы — одни из самых важных и чувствительных. По его словам, от их решения зависит благосостояние и социальное самочувствие населения.Глава государства также выразил надежду, что "Дом.РФ" вместе с правительством смогут решить стоящие перед ними вопросы в области обеспечения жильем. На встрече Мутко и Путин обсудили различные направления работы "Дом.РФ", в том числе программы ипотеки, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов.
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жилье, россия, владимир путин, виталий мутко, "дом.рф", общество
Жилье, Россия, Владимир Путин, Виталий Мутко, "Дом.РФ", Общество
Путин: Россия сможет закрыть все вопросы, связанные со строительством жилья
Путин: решить вопросы с жильем можно так, как не решали ни при царе, ни в СССР
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко сообщил, что у России есть все необходимое для решения жилищных вопросов.
"Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая", — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что жилищные вопросы — одни из самых важных и чувствительных. По его словам, от их решения зависит благосостояние и социальное самочувствие населения.
Глава государства также выразил надежду, что "Дом.РФ" вместе с правительством смогут решить стоящие перед ними вопросы в области обеспечения жильем.
На встрече Мутко и Путин обсудили различные направления работы "Дом.РФ", в том числе программы ипотеки, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов.