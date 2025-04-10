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Путин оценил книгу "Вечная слава героям"
Путин оценил книгу "Вечная слава героям" - РИА Новости, 10.04.2025
Путин оценил книгу "Вечная слава героям"
Президент России Владимир Путин в послании читателям книги "Вечная слава героям" подчеркнул, что грядущие поколения будут гордиться мужеством и стойкостью... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:13:00+03:00
2025-04-10T14:13:00+03:00
2025-04-10T14:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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ленинград
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании читателям книги "Вечная слава героям" подчеркнул, что грядущие поколения будут гордиться мужеством и стойкостью работников транспорта, проявленными в годы Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что эта книга, приуроченная к 80-летию Победы, рассказывает о подвиге работников отечественного транспорта в суровые военные годы. "Они одними из первых вступили в борьбу с жестоким врагом, в тяжелейших условиях обеспечивали массовую эвакуацию гражданского населения и огромных промышленных предприятий вглубь страны, осуществляли поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов для нужд фронта и тыла, благодаря "Дороге жизни" поддерживали связь блокадного Ленинграда с Большой землей. И грядущие поколения, как и мы, будут гордиться высочайшим профессионализмом, мужеством и стойкостью героев, их огромным вкладом в Победу", - говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность, что этот издательский проект внесет свою лепту в сбережение исторической памяти, а также будет интересен самому широкому кругу читателей.
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общество, россия, ленинград, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин оценил книгу "Вечная слава героям"
Путин отметил мужество работников транспорта в годы Великой Отечественной войны