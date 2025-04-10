https://ria.ru/20250410/putin-2010455436.html

Путин в пятницу совершит региональную поездку

Путин в пятницу совершит региональную поездку - РИА Новости, 10.04.2025

Путин в пятницу совершит региональную поездку

Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:18:00+03:00

2025-04-10T13:18:00+03:00

2025-04-10T13:18:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра у президента (России Владимира Путина - ред.) будет региональная поездка. Мы вас будем ориентировать, будем сообщать вам новости по мере поступления", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков