Рейтинг@Mail.ru
Путин в пятницу совершит региональную поездку - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/putin-2010455436.html
Путин в пятницу совершит региональную поездку
Путин в пятницу совершит региональную поездку - РИА Новости, 10.04.2025
Путин в пятницу совершит региональную поездку
Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:18:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра у президента (России Владимира Путина - ред.) будет региональная поездка. Мы вас будем ориентировать, будем сообщать вам новости по мере поступления", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в пятницу совершит региональную поездку

Песков: Путин в пятницу совершит региональную поездку

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра у президента (России Владимира Путина - ред.) будет региональная поездка. Мы вас будем ориентировать, будем сообщать вам новости по мере поступления", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах
19 марта, 14:17
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала