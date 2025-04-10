https://ria.ru/20250410/putin-2010455436.html
Путин в пятницу совершит региональную поездку
Путин в пятницу совершит региональную поездку - РИА Новости, 10.04.2025
Путин в пятницу совершит региональную поездку
Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:18:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, Кремль своевременно сообщит о ее деталях, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завтра у президента (России Владимира Путина - ред.) будет региональная поездка. Мы вас будем ориентировать, будем сообщать вам новости по мере поступления", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в пятницу совершит региональную поездку
Песков: Путин в пятницу совершит региональную поездку