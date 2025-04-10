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США стали ненадежным партнером, заявил глава ассоциации торговли Чехии - РИА Новости, 10.04.2025
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18:51 10.04.2025 (обновлено: 18:53 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/prouza-2010567976.html
США стали ненадежным партнером, заявил глава ассоциации торговли Чехии
США стали ненадежным партнером, заявил глава ассоциации торговли Чехии - РИА Новости, 10.04.2025
США стали ненадежным партнером, заявил глава ассоциации торговли Чехии
США стали ненадежным партнером, надо заменить торговые отношения с ними расширением сотрудничества с другими регионами мира, заявил в четверг агентству ЧТК... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:51:00+03:00
2025-04-10T18:53:00+03:00
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ПРАГА, 10 апр – РИА Новости. США стали ненадежным партнером, надо заменить торговые отношения с ними расширением сотрудничества с другими регионами мира, заявил в четверг агентству ЧТК президент Чешской ассоциации торговли и туризма Томаш Проуза. "Мы можем быть уверены только в одном - Соединенные Штаты не будут надежным партнером в течение следующих четырех лет. И что мы должны сделать все для того, чтобы заменить торговые отношения с США улучшением деловой среды в Европе и большей связанностью с другими частями мира", - сказал Проуза, слова которого приводит агентство ЧТК. По мнению Проузы, из-за высоких пошлин между США и Китаем следует ожидать, что Пекин увеличит экспорт в Европу, которая, по сути, является единственным рынком, достаточно крупным и богатым для того, чтобы поглотить часть американского спроса на китайские товары. "Поэтому мы можем ожидать дальнейшего усиления давления со стороны китайских интернет-магазинов, которые в прошлом году наводнили Европу 4,6 миллиарда индивидуальных посылок и пользуются тем, что им сходит с рук игнорирование европейских правил безопасности продукции, защиты прав потребителей и охраны окружающей среды, а также уклонение от уплаты налогов и пошлин", - добавил Проуза. Как отмечает агентство ЧТК, в среду президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары со 104% до 125%. Ответные пошлины Китая достигают 84%. В четверг Пекин призвал Вашингтон к компромиссу. Но если США будут настаивать, Китай также будет бороться до конца, заявило министерство торговли КНР.
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сша, китай, европа, томаш проуза, дональд трамп, в мире
США, Китай, Европа, Томаш Проуза, Дональд Трамп, В мире
США стали ненадежным партнером, заявил глава ассоциации торговли Чехии

Проуза назвал США ненадежным партнером и призвал искать новые рынки

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПРАГА, 10 апр – РИА Новости. США стали ненадежным партнером, надо заменить торговые отношения с ними расширением сотрудничества с другими регионами мира, заявил в четверг агентству ЧТК президент Чешской ассоциации торговли и туризма Томаш Проуза.
"Мы можем быть уверены только в одном - Соединенные Штаты не будут надежным партнером в течение следующих четырех лет. И что мы должны сделать все для того, чтобы заменить торговые отношения с США улучшением деловой среды в Европе и большей связанностью с другими частями мира", - сказал Проуза, слова которого приводит агентство ЧТК.
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По мнению Проузы, из-за высоких пошлин между США и Китаем следует ожидать, что Пекин увеличит экспорт в Европу, которая, по сути, является единственным рынком, достаточно крупным и богатым для того, чтобы поглотить часть американского спроса на китайские товары.
"Поэтому мы можем ожидать дальнейшего усиления давления со стороны китайских интернет-магазинов, которые в прошлом году наводнили Европу 4,6 миллиарда индивидуальных посылок и пользуются тем, что им сходит с рук игнорирование европейских правил безопасности продукции, защиты прав потребителей и охраны окружающей среды, а также уклонение от уплаты налогов и пошлин", - добавил Проуза.
Как отмечает агентство ЧТК, в среду президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары со 104% до 125%. Ответные пошлины Китая достигают 84%. В четверг Пекин призвал Вашингтон к компромиссу. Но если США будут настаивать, Китай также будет бороться до конца, заявило министерство торговли КНР.
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