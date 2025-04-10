https://ria.ru/20250410/prokuror-2010512985.html

Прокурор попросил почти шесть лет колонии для журналистов по делу ФБК*

Прокурор попросил почти шесть лет колонии для журналистов по делу ФБК* - РИА Новости, 10.04.2025

Прокурор попросил почти шесть лет колонии для журналистов по делу ФБК*

Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 5 годам и 11 месяцам колонии четырех журналистов по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"* (ФБК, РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:58:00+03:00

2025-04-10T15:58:00+03:00

2025-04-10T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 5 годам и 11 месяцам колонии четырех журналистов по делу о сотрудничестве с "Фондом борьбы с коррупцией"* (ФБК, признан в России экстремистским и ликвидирован), сообщили РИА Новости в Нагатинском суде Москвы. На скамье подсудимых журналисты издания Sota Vision** (признано иноагентом) Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов и работавший с Ассошиэйтед Пресс видеожурналист Сергей Карелин. "В ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить каждого к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства. Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме. Им вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована** СМИ, признанное в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250403/ekaterinburg-2009031119.html

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происшествия, россия, москва, фонд борьбы с коррупцией