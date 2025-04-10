https://ria.ru/20250410/prokuror-2010393284.html

СМИ: прокуратура Аргентины попросила суд арестовать аятоллу Хаменеи

СМИ: прокуратура Аргентины попросила суд арестовать аятоллу Хаменеи - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ: прокуратура Аргентины попросила суд арестовать аятоллу Хаменеи

Аргентинский прокурор Себастьян Бассо попросил федеральный суд страны арестовать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в рамках расследования теракта в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:49:00+03:00

2025-04-10T09:49:00+03:00

2025-04-10T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Аргентинский прокурор Себастьян Бассо попросил федеральный суд страны арестовать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в рамках расследования теракта в Буэнос-Айресе 1994 года, когда был взорван еврейский центр и погибли 85 человек, сообщает портал Infobae со ссылкой на прошение Бассо. По словам портала, Бассо, который является главой отдела по расследованию взрыва в Буэнос-Айресе 1994 года, заявил в своем прошении суду, что в отношении иранского лидера следует провести расследование его предполагаемой причастности к планированию и осуществлению теракта. В своем заявлении Бассо также потребовал провести заочное судебное разбирательство над над всеми обвиняемыми в совершении теракта. "Прокурор Себастьян Бассо <...> обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу с просьбой выдать национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи. Эта прошение составляет часть требования о проведении заочного судебного разбирательства по делу о террористическом акте, совершенном 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе", — сообщает портал. Согласно Infobae, судья должен будет рассмотреть прошение прокурора и принять решение о выдаче ордера на арест верховного лидера Ирана через несколько дней. Портал подчеркивает, что ордер на арест Хаменени мог бы ухудшить отношения между Аргентиной и Ираном. В 2024 году официальный представитель аргентинского президента Мануэль Адорни сообщал, что Аргентина попросила Интерпол арестовать главу МВД Ирана Ахмада Вахиди за причастность к теракту у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвинила в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.

https://ria.ru/20240412/tn-1939498055.html

https://ria.ru/20250216/argentina-1999640254.html

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в мире, иран, буэнос-айрес (город), аргентина, али хаменеи, интерпол