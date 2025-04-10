https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html

Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах

Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах - РИА Новости, 10.04.2025

Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах

Москва и Нью-Дели договорились о шести новых стратегических проектах для стимулирования инвестиций, сообщило Министерство торговли и промышленности Индии. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:51:00+03:00

2025-04-10T08:51:00+03:00

2025-04-10T10:24:00+03:00

индия

россия

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Москва и Нью-Дели договорились о шести новых стратегических проектах для стимулирования инвестиций, сообщило Министерство торговли и промышленности Индии.Стороны обсуждали этот вопрос на восьмом заседании двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам, действующей при межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству."Рабочая группа рассмотрела итоги седьмого заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества", — заявили в министерстве.Ведомство подчеркнуло, что заседание прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором осветили многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для Индии и России.В министерстве отметили, что цель заседания — укрепить экономические связи между странами путем определения и продвижения совместных проектов в секторах, представляющих взаимный интерес.

https://ria.ru/20250312/torgovlya-2004441112.html

https://ria.ru/20250313/indiya-2004839800.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, в мире, экономика