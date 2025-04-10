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Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах - РИА Новости, 10.04.2025
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08:51 10.04.2025 (обновлено: 10:24 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html
Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах
Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах - РИА Новости, 10.04.2025
Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах
Москва и Нью-Дели договорились о шести новых стратегических проектах для стимулирования инвестиций, сообщило Министерство торговли и промышленности Индии. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:51:00+03:00
2025-04-10T10:24:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Москва и Нью-Дели договорились о шести новых стратегических проектах для стимулирования инвестиций, сообщило Министерство торговли и промышленности Индии.Стороны обсуждали этот вопрос на восьмом заседании двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам, действующей при межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству."Рабочая группа рассмотрела итоги седьмого заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества", — заявили в министерстве.Ведомство подчеркнуло, что заседание прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором осветили многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для Индии и России.В министерстве отметили, что цель заседания — укрепить экономические связи между странами путем определения и продвижения совместных проектов в секторах, представляющих взаимный интерес.
https://ria.ru/20250312/torgovlya-2004441112.html
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индия, россия, в мире, экономика
Индия, Россия, В мире, Экономика
Индия и Россия договорились о шести новых стратегических проектах

Индия и РФ договорились о шести проектах для стимулирования инвестиций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Москва и Нью-Дели договорились о шести новых стратегических проектах для стимулирования инвестиций, сообщило Министерство торговли и промышленности Индии.
Стороны обсуждали этот вопрос на восьмом заседании двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам, действующей при межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
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"Рабочая группа рассмотрела итоги седьмого заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества", — заявили в министерстве.
Ведомство подчеркнуло, что заседание прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором осветили многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для Индии и России.
В министерстве отметили, что цель заседания — укрепить экономические связи между странами путем определения и продвижения совместных проектов в секторах, представляющих взаимный интерес.
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