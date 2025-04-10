https://ria.ru/20250410/proekt-2010477266.html

В Госдуму внесли проект об увеличенном отпуске для участников СВО

В Госдуму внесли проект об увеличенном отпуске для участников СВО - РИА Новости, 10.04.2025

В Госдуму внесли проект об увеличенном отпуске для участников СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять участникам СВО... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:12:00+03:00

2025-04-10T14:12:00+03:00

2025-04-10T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять участникам СВО оплачиваемый отпуск до 35 дней, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается дополнить статью 115 ТК РФ нормой, согласно которой ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 35 календарных дней предоставляется работникам, прошедшим военную службу по мобилизации, службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации по мобилизации или военную службу по контракту, заключенному в период мобилизации, а также после окончания действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах указывается, что настоящее время Трудовой кодекс РФ устанавливает минимальный ежегодный отпуск в 28 дней, однако для отдельных категорий, таких как педагоги, медики и госслужащие, предусмотрены удлинённые отпуска. Отмечается, что участники специальной военной операции в течение нескольких лет не имели возможности полноценного отдыха, находясь в условиях боевых действий и под постоянной физической и психологической нагрузкой, и после возвращения к мирной жизни им требуется восстановление и поддержка. В связи с этим авторы проекта предлагают предоставлять таким гражданам оплачиваемый отпуск не менее 35 календарных дней, что позволит компенсировать отсутствие отдыха, станет стимулом к возвращению в профессию и поможет в социальной адаптации.

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009930712.html

https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html

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общество, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"