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В Нижегородской области хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

В Нижегородской области хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям - РИА Новости, 10.04.2025

В Нижегородской области хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало на своем сайте для обсуждения законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя, в котором... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:17:00+03:00

2025-04-10T20:17:00+03:00

2025-04-10T20:17:00+03:00

здоровье - общество

нижегородская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало на своем сайте для обсуждения законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя, в котором предлагается полностью запретить торговлю спиртного по воскресеньям, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Основные задачи законопроекта - создать здоровую культуру потребления спиртных напитков через ограничение их доступности в определенные часы. Законопроект - часть комплексной стратегии, направленной на улучшение здоровья граждан, повышение качества жизни в регионе и, как следствие, улучшение демографической ситуации", - пояснили агентству в пресс-службе. По данным властей области, проект закона о регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области в феврале прошел процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ). "В ОРВ тогда приняли участие более 30 граждан и представителей бизнеса. Предприниматели оставили пожелания по доработке проекта. После изучения отзывов документ был доработан и вынесен на повторную ОРВ. Он опубликован 9 апреля на сайте минэкономразвития", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что о сроках внесения законопроекта в региональный парламент после прохождения ОРВ будет сообщено дополнительно. В законопроекте предлагается запретить торговлю спиртным по воскресеньям и разрешить торговать алкоголем с 10.00 до 16.00 по субботам, а в будни - с 14.00 до 20.00. Также из законопроекта следует, что в запрещенное время в магазинах нельзя будет демонстрировать алкоголь и запретят торговлю спиртным в прикассовой зоне магазинов, кроме алкомаркетов.

https://ria.ru/20250225/alkogol-2001582767.html

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здоровье - общество, нижегородская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия