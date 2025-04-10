https://ria.ru/20250410/prigovor-2010518544.html

В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ

В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025

В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, к семи годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:18:00+03:00

2025-04-10T16:18:00+03:00

2025-04-10T16:18:00+03:00

донецкая народная республика

бразилия

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, к семи годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года Ча, окончив курсы капралов в Бразилии, прибыл в Львов, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на краматорском направлении в ДНР против Вооруженных сил РФ. В мае 2022 года перед российским наступлением на Северодонецк он покинул Украину и вернулся в Бразилию. За указанные действия он получил более 211 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250317/svo-2005418131.html

донецкая народная республика

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, бразилия, россия, вооруженные силы украины, происшествия