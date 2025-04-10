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В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
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16:18 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/prigovor-2010518544.html
В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ
В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, к семи годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:18:00+03:00
2025-04-10T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, к семи годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года Ча, окончив курсы капралов в Бразилии, прибыл в Львов, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на краматорском направлении в ДНР против Вооруженных сил РФ. В мае 2022 года перед российским наступлением на Северодонецк он покинул Украину и вернулся в Бразилию. За указанные действия он получил более 211 тысяч рублей.
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донецкая народная республика, бразилия, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Бразилия, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР вынесли заочный приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Суд в ДНР заочно приговорил бразильского наемника ВСУ Ча к 7 годам колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, к семи годам колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
«
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Ча, окончив курсы капралов в Бразилии, прибыл в Львов, где прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на краматорском направлении в ДНР против Вооруженных сил РФ. В мае 2022 года перед российским наступлением на Северодонецк он покинул Украину и вернулся в Бразилию. За указанные действия он получил более 211 тысяч рублей.
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