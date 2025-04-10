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В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта - РИА Новости, 10.04.2025
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15:38 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/prigovor-2010506074.html
В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта
В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта - РИА Новости, 10.04.2025
В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта
Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Липецка к 9 годам лишения свободы за подготовку к теракту и сотрудничество с иностранным... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:38:00+03:00
2025-04-10T15:38:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Липецка к 9 годам лишения свободы за подготовку к теракту и сотрудничество с иностранным государством, сообщили в прокуратуре региона. "Второй Западной окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Липецка. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)… Суд… приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится сообщении прокуратуры Липецкой области. Суд выяснил, что липчанин начал сотрудничать с украинскими спецслужбами весной 2024 года. По их заданию он сделал провокационную надпись на здании военкомата, сфотографировал и отправил заказчику, за что ему заплатили тысячу рублей. "Затем по инструкциям, полученным от украинского куратора, он подготовил террористический акт в виде поджога помещения волонтерской общественной организации в Липецке, снабжающей участников СВО вещами и предметами для исполнения боевых задач", - добавили в областной прокуратуре.
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происшествия, липецк, россия, липецкая область
Происшествия, Липецк, Россия, Липецкая область
В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта

Житель Липецка получил девять лет лишения свободы за подготовку теракта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Липецка к 9 годам лишения свободы за подготовку к теракту и сотрудничество с иностранным государством, сообщили в прокуратуре региона.
"Второй Западной окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Липецка. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)… Суд… приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится сообщении прокуратуры Липецкой области.
Суд выяснил, что липчанин начал сотрудничать с украинскими спецслужбами весной 2024 года. По их заданию он сделал провокационную надпись на здании военкомата, сфотографировал и отправил заказчику, за что ему заплатили тысячу рублей.
"Затем по инструкциям, полученным от украинского куратора, он подготовил террористический акт в виде поджога помещения волонтерской общественной организации в Липецке, снабжающей участников СВО вещами и предметами для исполнения боевых задач", - добавили в областной прокуратуре.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах
30 марта, 14:20
 
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