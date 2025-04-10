https://ria.ru/20250410/prigovor-2010506074.html

В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта

В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта - РИА Новости, 10.04.2025

В Липецке вынесли приговор местному жителю за подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Липецка к 9 годам лишения свободы за подготовку к теракту и сотрудничество с иностранным... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:38:00+03:00

2025-04-10T15:38:00+03:00

2025-04-10T15:38:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Липецка к 9 годам лишения свободы за подготовку к теракту и сотрудничество с иностранным государством, сообщили в прокуратуре региона. "Второй Западной окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Липецка. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)… Суд… приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится сообщении прокуратуры Липецкой области. Суд выяснил, что липчанин начал сотрудничать с украинскими спецслужбами весной 2024 года. По их заданию он сделал провокационную надпись на здании военкомата, сфотографировал и отправил заказчику, за что ему заплатили тысячу рублей. "Затем по инструкциям, полученным от украинского куратора, он подготовил террористический акт в виде поджога помещения волонтерской общественной организации в Липецке, снабжающей участников СВО вещами и предметами для исполнения боевых задач", - добавили в областной прокуратуре.

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, липецк, россия, липецкая область